Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Rede Século 21 na Claro HDTV

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 211 visitas.





Leandro Renato em Ontem, 20:21



anos | Abr 2009 | Mensagens: 14 | Campinas - SP



Olá.



Gostaria de saber se alguém tem a informação de quando a Século 21 entrará no Line Up na Claro, pois na SKY já entrou neste final de semana.



Obrigado!























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído