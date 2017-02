Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canais FOX saem da SKY e operadora estreia novos canais em substituição

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 4 respostas e 3278 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 22:09 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23574 | Redação





Canais FOX saem da SKY e operadora estreia novos canais em substituição (Divulgação) Canais FOX saem da SKY e operadora estreia novos canais em substituição (Divulgação)

A programadora FOX Networks Group Latin America e a operadora de multisserviços SKY passaram os últimos meses discutindo um acordo para manter os canais FOX em sua grade de programação. No entanto, as duas empresas não chegaram a um acordo e na tarde deste domingo, dia 5 de fevereiro, os canais deixaram de ser transmitidos.



Os assinantes ficaram sem acesso aos canais FOX, FOX Life, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, FOX Sports e FOX Sports 2.



Com o fim do contrato, a SKY optou por substituir os canais. Desta maneira, na tecnologia SD os assinantes passam a contar com os seguintes canais: Discovery Civilitizion (no lugar do Nat Geo), Discovery Science (em substituição ao FOX), ESPN Extra (no lugar do FOX Sports), ESPN+ (no lugar do FOX Sports 2), Discovery Turbo (em substituição ao FX) e Discovery Theater (no lugar do FOX Life).



Já na tecnologia HD as novidades ficam por conta dos canais Discovery Civilization HD (no lugar do Nat Geo HD), Discovery Science (no lugar da FOX HD), ESPN Extra (no lugar do FOX Sports), TLC HD (em substituição ao FOX Sports 2), Investigação Discovery (no lugar do FX HD) e Animal Planet HD (no lugar do Nat Geo Wild).



A comunicação do processo começou a ser realizada pela operadora SKY aos assinantes no dia 03 de janeiro, através do serviço de "mensagens" dos receptores. Em seguida, através de comunicados oficiais, a FOX esclareceu que não foi possível chegar a um acordo e que seus canais deixariam a operadora no final de janeiro.



Oficialmente, a FOX diverge em relação à remuneração que recebe da SKY. Porém, especialistas de mercado afirmam que seria uma pressão por parte da programadora para incluir os canais FOX1 e FOX Action nos pacotes da SKY. Vale recordar que em fevereiro de 2016, a FOX determinou a saída de seus canais da Oi TV e os assinantes ficaram cerca de 1 semana sem acesso ao conteúdo. Após renegociação, os canais voltaram e os assinantes contaram ainda com a inclusão dos canais FOX Premium. A programadorae a operadora de multisserviçospassaram os últimos meses discutindo um acordo para manter os canaisem sua grade de programação. No entanto, as duas empresas não chegaram a um acordo e na tarde deste domingo, dia 5 de fevereiro, os canais deixaram de ser transmitidos.Os assinantes ficaram sem acesso aos canais FOX, FOX Life, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, FOX Sports e FOX Sports 2.Com o fim do contrato, a SKY optou por substituir os canais. Desta maneira, na tecnologia SD os assinantes passam a contar com os seguintes canais:(no lugar do Nat Geo),(em substituição ao FOX),(no lugar do FOX Sports),(no lugar do FOX Sports 2),(em substituição ao FX) e(no lugar do FOX Life).Já na tecnologia HD as novidades ficam por conta dos canais(no lugar do Nat Geo HD),(no lugar da FOX HD),(no lugar do FOX Sports),(em substituição ao FOX Sports 2),(no lugar do FX HD) e(no lugar do Nat Geo Wild).A comunicação do processo começou a ser realizada pela operadoraaos assinantes no dia 03 de janeiro, através do serviço de "mensagens" dos receptores. Em seguida, através de comunicados oficiais, a FOX esclareceu que não foi possível chegar a um acordo e que seus canais deixariam a operadora no final de janeiro.Oficialmente, adiverge em relação à remuneração que recebe da SKY. Porém, especialistas de mercado afirmam que seria uma pressão por parte da programadora para incluir os canaisnos pacotes da SKY. Vale recordar que em fevereiro de 2016, a FOX determinou a saída de seus canais da Oi TV e os assinantes ficaram cerca de 1 semana sem acesso ao conteúdo. Após renegociação, os canais voltaram e os assinantes contaram ainda com a inclusão dos canais FOX Premium.











mauro_directv em Ontem, 22:46



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2329 | Foz do Iguaçu - PR

















wess em Ontem, 23:31



anos | Dez 2007 | Mensagens: 18 | Goiânia - GO



A polishop já passa a programação da fox pela manhã, então os assinantes não estão perdendo muita coisa, na verdade a Sky tinha que fazer um contrato com a Netflix e tranformar estes decodificadores em smart transformando qualquer tv em smart tv, assim todos teriam essa experiência premium da fox com esses seriados e filmes que são oferecidos pelo Netflix abaixo da metade do preço desse pacote da fox! E tem mais: OI, NET, CLARO e VIVO renovaram com a fox, mas não exigiram a contrapartida da provedora que é qualidade, sem vender horários, respeitar o telespectador, menos publicidade e uma programação descente!





SandorNit em Ontem, 23:35



anos | Jul 2005 | Mensagens: 126 | Niteroi - RJ



Nem existem Discovery Civilization HD e Discovery Science HD, os 2 canais são upscalling dos canais SDs... É patético!!!





djval em Hoje, 06:50



anos | Abr 2008 | Mensagens: 667 | São Bernado do Campo - SP



A Sky assinou a falencia de vez

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído