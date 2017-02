Você está lendo um tópico

Esportes dominam transmissões piratas na internet e preocupa canais de TV

Em uma pesquisa inédita divulgada pelo instituto Irdero, as transmissões esportivas da TV por assinatura são as maiores vítimas de exibições piratas na internet do mundo todo.



Atualmente, segundo este levantamento, são mais de 2,7 milhões de anúncios de dispositivos ilícitos de streaming em websites de e-commerce, como Amazon, eBay e Alibaba.



Estudo da Irdero, líder mundial em segurança de plataformas digitais, mostra que um fornecedor pirata pode oferecer uma média de 174 canais, sendo que alguns oferecem mais de mil somente no mercado americano.



Alguns desses streamings piratas são pagos, e a média deles é de US$ 16,20 por mês, pouco mais de 52 reais, enquanto a média da assinatura da TV paga, nos EUA, são de US$ 103,10 por mês, mais de R$ 310.



As cinco principais categorias de esportes com maior índice de transmissões piratas são o beisebol (25,2%), futebol americano (23,4%), esportivos mistos (13%) como atletismo e futebol, tênis (10,5%) e automobilismo (8,9%).



O problema maior é que os principais fornecedores de IPTV piratas estão utilizando decodificadores com aparência legítima, alimentados por sistemas como Android, Linux, Kodi e Roku.



Os anunciantes também estão de olho nessa fatia do público, e estudam formas de investir para atingí-lo. Pesquisas de páginas campeãs de fluxo tem sido feitas por várias empresas, segundo o Irdero.



