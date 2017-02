BBB17: Globo vai envolver mais de 50 atores - inclusive Grazi - em prova do "BB

Você está lendo um tópico

As informações sobre as provas do “BBB” são sempre cercadas de muito cuidado na Globo, guardadas a sete chaves pela equipe, para evitar vazamento.



Mas uma, em especial, promete dar trabalho para a produção e não se sabe ainda quando irá ao ar.



A ideia é reunir mais de 50 atores da casa, entre eles Grazi Massafera, que é ex-“BBB”, para que eles possam ajudar os “brothers” em uma prova envolvendo o universo da televisão, dando dicas sobre personagens marcantes das novelas, programas e séries.



Não será o primeiro retorno de Grazi à casa do reality. Segunda colocada no "BBB5", ela já fez duas participações no programa. Em 2014, visitou os confinados em um dia de beleza. No ano seguinte, apresentou uma prova do líder ao lado de Isabeli Fontana.



