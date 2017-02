Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Ieda leva tombo, machuca nariz e é socorrida por Marcos

Ieda leva tombo, machuca nariz e é socorrida por Marcos



A manhã deste domingo (5) foi marcada por um acidente no "BBB17". Ieda tropeçou na área externa da casa, próximo à piscina, e bateu como o rosto no chão. A queda provocou forte sangramento no nariz e a sister foi acudida por Marcos, acordado às pressas por Daniel para socorrê-la.



O cirurgião plástico se desfez da fantasia que divide com Ilmar por causa do Castigo do Monstro e prestou o primeiro atendimento a Ieda, usando água, gelo e um pano para estancar o sangramento. Logo depois a decana da casa foi levada para ser tratada por um médico da produção.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...da-por-marcos.htm

Na noite deste domingo, ocorre a formação de paredão. Emilly, a líder da semana, ainda não decidiu quem levará seu voto entre três possíveis vítimas já aventadas pela sister: Mayara, Vivian ou Marinalva. Os brothers elegerão o outro indicado entre os participantes, com exceção do imunizado a ser apontado pelo anjo Daniel.























