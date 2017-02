Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Manoel ameaça "quebrar Marcos na porrada" após paredão tenso

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 81 visitas.





Ricardo em Hoje, 01:21 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5182 | Pontes e Lacerda-MT



Manoel ameaça "quebrar Marcos na porrada" após paredão tenso



Fonte:







Após passar o dia revoltado com Marcos por um desentendimento no castigo do monstro, Manoel não economizou palavras na madrugada desta segunda (6) e afirmou que se a situação piorar pode bater no cirurgião. "Se ele pagar de bonzão e vir pra cima de mim, eu vou quebrá-lo na porrada. Só não quebrei ele porque penso na minha mãe. Mas a vontade é socar a cara dele", gritou Manoel.



O brother se revoltou tanto com Marcos que, na hora de votar no paredão deste domingo (5), falou o nome do cirurgião e completou com apenas uma frase: "preciso mesmo justificar esse voto?". Manoel foi imunizado no paredão da semana por Daniel, e a berlinda foi formada por Mayara e Vivian.



Marcos x Manoel



Manoel e Marcos quase chegaram às vias de fato na manhã deste domingo (5). Como parte do Castigo do Monstro, Ilmar e Marcos começaram a trollar Mayara, Luiz Felipe e Manoel atirando sobre eles espuma de barba.



Durante a brincadeira, Marcos acabou batendo com mão no rosto do gêmeo, que perdeu a cabeça e por pouco não partiu para cima do cirurgião plástico, por quem já não morria de amores.



"Eu vou te processar, seu otário, seu playboy. Vai tomar no c... Eu vou te quebrar na porrada, seu comédia", gritava Manoel, que precisou ser contido pelos colegas e enviado ao confessionário. "Eu vou te processar. Se fosse lá fora te quebrava, te deixava moído no chão. Seu viado! Seu viado enrustido!", gritou o brother. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...paredao-tenso.htm Após passar o dia revoltado com Marcos por um desentendimento no castigo do monstro, Manoel não economizou palavras na madrugada desta segunda (6) e afirmou que se a situação piorar pode bater no cirurgião. "Se ele pagar de bonzão e vir pra cima de mim, eu vou quebrá-lo na porrada. Só não quebrei ele porque penso na minha mãe. Mas a vontade é socar a cara dele", gritou Manoel.O brother se revoltou tanto com Marcos que, na hora de votar no paredão deste domingo (5), falou o nome do cirurgião e completou com apenas uma frase: "preciso mesmo justificar esse voto?". Manoel foi imunizado no paredão da semana por Daniel, e a berlinda foi formada por Mayara e Vivian.Manoel e Marcos quase chegaram às vias de fato na manhã deste domingo (5). Como parte do Castigo do Monstro, Ilmar e Marcos começaram a trollar Mayara, Luiz Felipe e Manoel atirando sobre eles espuma de barba.Durante a brincadeira, Marcos acabou batendo com mão no rosto do gêmeo, que perdeu a cabeça e por pouco não partiu para cima do cirurgião plástico, por quem já não morria de amores."Eu vou te processar, seu otário, seu playboy. Vai tomar no c... Eu vou te quebrar na porrada, seu comédia", gritava Manoel, que precisou ser contido pelos colegas e enviado ao confessionário. "Eu vou te processar. Se fosse lá fora te quebrava, te deixava moído no chão. Seu viado! Seu viado enrustido!", gritou o brother.











Ricardo em Hoje, 01:22 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5182 | Pontes e Lacerda-MT



Este Manoel é meio fora da casinha.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído