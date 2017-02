Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 360 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 15:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23583 | Redação





BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil (Divulgação) BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil (Divulgação)

A BBC WorldwideLatin America/US Hispanic , o braço comercial e subsidiária integral da British Broadcasting Corporation (BBC) , anunciou hoje o reforço da equipe da companhia em São Paulo, para atender melhor à crescente demanda por conteúdo premium britânico no Brasil.



As mudanças refletem o compromisso da BBC Worldwide com o mercado brasileiro e seguem o acordo de produção plurianual com a Endemol Shine Brasil. O objetivo é trazer ao público local alguns dos melhores conteúdos internacionais em séries, realities (produções não roteirizadas) e formatos de programas do catálogo da BBC Worldwide.



O catálogo atualmente consiste em programação premium de alta qualidade em todos os gêneros, que está disponível para TV aberta e TV paga, assim como serviços OTT (over-the-top) de streaming de vídeo no país.



Entre os novos profissionais da equipe em São Paulo, está Carolina Alckmin que chega como Produtora de Desenvolvimento para o Brasil. Nesta função, Carolina, que anteriormente trabalhou na TV Globo e na produtoras O2, Tangerina e Maria Bonita, será responsável pelo desenvolvimento de novos projetos e formatos para o mercado nacional. Ela trabalhará junto ao parceiro de produção local da BBC no Brasil, a Endemol Shine, e responderá diretamente a Anna Gordon , Vice-Presidente Executiva e Gerente Geral da BBC Worldwide para a América Latina e mercado hispânico nos Estados Unidos.



Para dar suporte às crescentes vendas de conteúdo no Brasil, Luiz Eduardo Silva Soares , ex-TV Record, juntou-se recentemente à equipe como Coordenador de Vendas Digitais, respondendo à experiente profissional do mercado Paula Teruko , Gerente de Vendas de Conteúdo da BBC Worldwide no Brasil. , o braço comercial e subsidiária integral da British Broadcasting Corporation (BBC) , anunciou hoje o reforço da equipe da companhia em São Paulo, para atender melhor à crescente demanda por conteúdobritânico no Brasil.As mudanças refletem o compromisso dacom o mercado brasileiro e seguem o acordo de produção plurianual com a Endemol Shine Brasil. O objetivo é trazer ao público local alguns dos melhores conteúdos internacionais em séries, realities (produções não roteirizadas) e formatos de programas do catálogo da BBC Worldwide.O catálogo atualmente consiste em programação premium de alta qualidade em todos os gêneros, que está disponível para TV aberta e TV paga, assim como serviços OTT (over-the-top) de streaming de vídeo no país.Entre os novos profissionais da equipe em São Paulo, estáque chega como Produtora de Desenvolvimento para o Brasil. Nesta função, Carolina, que anteriormente trabalhou na TV Globo e na produtoras O2, Tangerina e Maria Bonita, será responsável pelo desenvolvimento de novos projetos e formatos para o mercado nacional. Ela trabalhará junto ao parceiro de produção local da BBC no Brasil, a Endemol Shine, e responderá diretamente a, Vice-Presidente Executiva e Gerente Geral da BBC Worldwide para a América Latina e mercado hispânico nos Estados Unidos.Para dar suporte às crescentes vendas de conteúdo no Brasil,, ex-TV Record, juntou-se recentemente à equipe como Coordenador de Vendas Digitais, respondendo à experiente profissional do mercado, Gerente de Vendas de Conteúdo da BBC Worldwide no Brasil.











xoto em Ontem, 21:55



anos | Out 2003 | Mensagens: 544 | Ilhéus - BA



Eu queria era a bbc brit / bbc earth / bbc entertainment no Brasil e não essa história de vender conteúdo para outros canais ou ott.





gabrielotavio em Ontem, 23:55



anos | Out 2004 | Mensagens: 32 | Campina Grande do Sul - PR



A BBC está dando um tiro no pé descontinuando seus canais no Brasil

A bbc tinha que investir em um canal de filmes e séries britânicas, mas....





mjbondioli em Hoje, 15:37



anos | Jan 2017 | Mensagens: 70 | Pindamonhangaba - SP



gabrielotavio escreveu A BBC está dando um tiro no pé descontinuando seus canais no Brasil

A bbc tinha que investir em um canal de filmes e séries britânicas, mas....



É dose ter de assistir Doctor Who naquela imagem ruim da Syfy...

E Sherlock? Em que canal que passa? A ultima vez que vi, me pareceu que foi no Arte1, não?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído