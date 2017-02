Você está lendo um tópico

FOX pede desculpas por retirar canais da SKY

Vcfaz.tv em Ontem, 15:53



Os assinantes da operadora de multisserviços SKY deixaram de ter acesso aos canais FOX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FX, Nat Geo e Nat Geo Wild na tarde deste último domingo, dia 5 de fevereiro.



As empresas passaram os últimos meses em dura negociação para renovar os contratos. No entanto, não chegaram a um acordo. A FOX alega que os valores recebidos estão defasados e abaixo do mercado. A SKY rebate e diz que a programadora deseja aumentar muito o valor cobrado.



Em comunicado, a FOX se desculpou pela situação embora continue utilizando as redes sociais para tentar pressionar a SKY a aceitar suas condições.



Confira abaixo comunicado divulgado pelos canais:



' A FOX Networks Group (FNG) Latin America, informa aos seus fãs que após vários meses de negociação para manter a distribuição de seus atuais canais FOX, FX, National Geographic, Nat Geo Wild, FOX Life, FOX Sports e FOX Sports 2, na plataforma da Sky, não conseguiu, infelizmente, chegar a um acordo. As condições comerciais e de distribuição oferecidas pela Sky estão abaixo dos valores de mercado e do valor e relevância do conteúdo que o público elege e desfruta.



MARKO em Ontem, 17:38



Jequitinhonha - MG



Já foi tarde.





Beto T 2 em Ontem, 20:56



Planaltina - DF



tá achando que e a OiTV... infelizmente, quem perde e o assinante em matéria de programação. mas repassar o valor que a FNG quer aos assinantes também é de matar... valeu Sky, pelo menos a assinatura não irá se elevar... ainda!





mjbondioli em Hoje, 15:44



Pindamonhangaba - SP



Beto T 2 escreveu tá achando que e a OiTV... infelizmente, quem perde e o assinante em matéria de programação. mas repassar o valor que a FNG quer aos assinantes também é de matar... valeu Sky, pelo menos a assinatura não irá se elevar... ainda!



Acho engraçado o pessoal agradecer por estar perdendo canais. Realmente, não consigo entender esse povo da Sky...





mjbondioli em Hoje, 15:46



Pindamonhangaba - SP



MARKO escreveu Já foi tarde.



Pessoal agradecer por estar perdendo canais... Realmente, não consigo entender esse povo da Sky...

















