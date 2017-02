Você está lendo um tópico

Fraude acadêmica.

Cientificamente, o melhor método de observação implica distanciar-se do objeto estudado. Só assim os contornos são vistos.



Geralmente, quem está no meio da ação não a enxerga com clareza, pois se confunde com o ambiente.



Precisou a turma chamada de esquerda progressista botar fogo na faculdade mais renomada do mundo para se perceber que ela nada mais é que uma gangue destrutiva, dentro e fora da sala de aula. No Brasil é igualzinho.







Ontem a Universidade da Califórnia – Berkeley virou uma praça de guerra. A turma presente tomou de assalto o que deveria ser um lugar admissível apenas por concurso e seleção meritória.



“Estudantes” impediram a palestra de um jornalista – Milo Yiannopoulos, de opção ideológica à direita, favorável a Trump e articulista do site Breitbart News – unicamente porque não concordam com sua posição política (note-se que ele é assumidamente gay, o que confunde um pouco a cabeça de ativistas-progressistas, pois acham que todo mundo simpático à direita é machão que bate na mulher todo dia).



Os que pregam tolerância e clamam ser defensores da liberdade de expressão geraram caos, impediram o debate (pois lhes era contrário) e deram mais motivos ainda para moderados apoiarem Trump, que denuncia (em seu estilo bufão) os abusos da esquerda e dos democratas em seu país, que se acham imunes a julgamentos e a críticas. Paradoxalmente, essa gritaria dos “progressistas” está gerando aumento de popularidade, dentro e fora dos EUA, ao Trump.



Ao impedirem o debate e proporem transformar o mundo em uma escolha entre extremos, muita gente acha melhor optar pelo extremismo constituído e rígido da direita, do que a anarquia de uma esquerda intelectualóide cada vez mais demagoga e hipócrita.



Os protestos da Califórnia promoveram abertamente o discurso do Golpe de Estado nos EUA contra um presidente democraticamente eleito. Essa é a turma que bebe na mesma ideologia da esquerda acadêmica e militante brasileira, que no papo individual é sensata e cordata, mas que quando unida é capaz de atrocidades contra pessoas, liberdades individuais e propriedade privada.



O Brasil tem universidades infestadas por gente que se identifica com o movimento anarquista de esquerda. Gente que se detesta e que se acha responsável pela escravidão até hoje, traumatizada por fantasmas de um passado que não viveram. Eles doutrinam nossos filhos para odiarem o poder constituído, a autoridade, a polícia, nada propondo em substituição, apenas destruindo para transformar essas pessoas desorientadas em seguidores de seitas travestidas em plataformas políticas.



As universidades públicas brasileiras, bem como escolas administradas por governos populistas de esquerda ensinam a ideologia do ódio, de uma luta de classes que já acabou há muito tempo, buscando formar sabotadores do sistema. A escola desses doutrinadores tem nome e sobrenome: Antonio Gramsci e Leon Trotsky.



O Programa Escola Sem Partido (clique AQUI) é um projeto que visa corrigir esse absurdo, pois professores não são pagos pelo contribuinte para doutrinarem e formarem futuros revolucionários. A educação implica na informação, no desenvolvimento da capacidade crítica do aluno – aliando informações isentas a suas convicções e valores – para que use tal informação para fazer suas próprias escolhas individuais e coletivas.







Por isso o que acontece nos EUA e no Brasil, sob esse prisma, é algo extremamente perigoso, além de lamentável.



Gente que se arvora como progressista é muito mais “tapada” que os simpáticos à direita que tanto xingam. Esses intelectualóides universitários são os primeiros a abafar o debate que lhes contraria os dogmas, não admitindo que estudantes leiam, nem vejam.



Esse pessoal pratica o método da lavagem cerebral, como membros do exército islâmico. Impedem seus sujeitos a ouvir música, opiniões contrárias, debater e enxergar um mundo diverso daquele que congelaram em suas cucas malucas.



Esse revolucionário sonha com a guerrilha, para ganhar o poder e depois ditar as regras sobre todos, como Fidel Castro mostrou ao mundo. No fundo, são ditadores enrustidos.



Os partidos identificados com a esquerda brasileira usam exatamente esse método. Invadem escolas, universidades, diante de pais emudecidos e impedem as idéias de arejarem ou fluírem. E com isso, propositalmente, fomentam o radicalismo de direita, já que esquerdistas anárquicos apenas triunfam no caos.



Vivemos tempos difíceis, onde em meio a tanta fumaça, ninguém fica calmo: todos gritam.



Em tempos assim, quando se impõe a ordem, vários direitos escoam pelo ralo.



No pensamento esquerdopata, é aí que surge a oportunidade de tomar o bastão de salvador das liberdades… Sim, sei que é brega e de uma pobreza estética ridícula, mas essa turma é assim mesmo. De uma mediocridade intelectual abissal.



E eu sei bem, pois convivi e ainda convivo com muitos deles. São criaturas espantosas… cegos voluntários com discursos prontos incríveis… quase convincentes…



Só espero que alguma sensatez invada espaços atualmente tomados por idéias pré-concebidas, preconceitos e desinformação.



Aos profissionais de uma mídia minimamente responsável, fica a convocação para que passem a cumprir o papel de informar e permitir a formação do espírito crítico não dirigido, nem ditado por seitas ideológicas obtusas.



Dia desses li uma entrevista de um gay nos EUA que apoiava o Trump, creio que não era o mesmo mencionado no artigo acima.



O raciocínio deste cidadão americano gay era muito objetivo, coerente e simples.

Ele dizia que era favorável ao Trump pois ele estava barrado a entrada de muçulmanos nos EUA.



"Se um muçulmano joga gays do telhado em seu país de origem somente pelo fato do gay ser gay, por que ao imigrar para os EUA esse mesmo muçulmanos mudaria de opinião e não jogaria mais nenhum gay do telhado?".



A maioria dos "contra" Trump são os "descolados", gente que não vive do suor do próprio trabalho, igualziho aos esquerdistas brasileiros.

















