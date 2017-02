Você está lendo um tópico

#BBB17: Leifert comandará Jogo da Discórdia nesta segunda-feira

Ricardo em Ontem, 20:36 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5195 | Pontes e Lacerda-MT



No "BBB17", Leifert comandará Jogo da Discórdia nesta segunda-feira



O Jogo da Discórdia estará de volta ao "BBB" nesta segunda-feira (6). Durante o programa ao vivo, exibido na TV Globo, o apresentador Tiago Leifert fará uso de perguntas e respostas sobre a convivência dos brothers para colocar fogo na casa, no "BBB17".



A brincadeira que fez sucesso em edições passadas não tem uma estrutura fixa, muda a cada semana. No "BBB13", em uma das ocasiões os participantes tiveram de acertar flechas no coração de um boneco que representasse um oponente de que não gostam e dizer por que têm problemas com ele.



No passado, o vencedor do Jogo da Discórdia ganhava o "poder do não", que dá poder de eliminar colegas da prova do líder. A única certeza até o momento é de que haverá muita confusão na casa. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...gunda-feira-6.htm











STOLEDO em Hoje, 13:25



anos | Dez 2010 | Mensagens: 701 | Borda da Mata - MG



esse deveria ser o nome oficial do bbb. ou com uma pequena mudança: jogo de discordia.

















