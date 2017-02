Você está lendo um tópico

#BBB17: Leitor do UOL aposta em saída de Mayara do jogo

Ao que tudo indica Mayara deve deixar o “BBB17” com méritos na próxima terça-feira. Até as 14h desta segunda-feira (6), mais de 85% dos leitores do UOL apostavam na saída da mineira do programa em enquete realizada pelo portal.



Na noite anterior, Vivian e Mayara foram eleitas para o paredão e disputam a permanência na casa. A advogada manauara foi para a berlinda por indicação da líder Emilly, enquanto a mineira foi a mais votada pelos participantes da casa.



Desde que soube de sua indicação, Mayara tampouco tem se esforçado para conquistar as graças do público. No domingo, xingou Marcos de filha da p... e avançou para cima de Emilly, a líder da casa, a chamando de falsa e arrogante.



Na manhã desta segunda-feira (6) o alvo foi Ilmar: "Você é um falso, Ilmar, não é homem", disparou. O brother ignorou as agressões.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...yara-do-bbb17.htm























