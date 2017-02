Você está lendo um tópico

#BBB17: Ieda revela ter abortado duas vezes: "Meu Deus, que dilema"

Ieda revelou para Mayara ter sofrido um aborto espontâneo e optado por interromper uma outra gestação, nesta segunda-feira (6), no "BBB17". As sister falava sobre seus filhos e a vida de casada quando contou parte de sua história.



A aposentada disse ter sofrido um aborto espontâneo quando era jovem. "Eu queria muito, mas não deu para segurar. Fui para o hospital, mas perdi", desabafou.



Em seguida Ieda falou sobre uma outra gestação. Sem saber que estava grávida, a gaúcha tomou uma vacina proibida para gestante. "Eu tomei a vacina sem saber que estava grávida, horas depois comecei a sentir cólicas terríveis".



A aposentada disse ter se consultado com quatro médicos que lhe aconselharam interromper a gestação. "Além da vacina, tomei uma carga de radiação no tórax", disse. Ieda optou pelo aborto: "Meu Deus, que dilema. Foi bem chato, já eram dois", finalizou. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...us-que-dilema.htm























