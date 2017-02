Você está lendo um tópico

Televisão

Simpsons previram Lady Gaga voando no Super Bowl

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 119 visitas.





Ricardo em Ontem, 20:38 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5195 | Pontes e Lacerda-MT



Simpsons previram Lady Gaga voando no Super Bowl



Fonte:







A bola de cristal dos Simpsons acertou novamente.



Após prever em 2000 que Donald Trump seria um dia o presidente dos EUA, Homer e sua turma acertaram que Lady Gaga lacraria um dia ao ser a atração do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano.



Em um episódio de 2012 intitulado "Lady Goes Gaga", a cantora flutua do telhado do estádio, toca piano e usa botas até o joelho, tudo muito parecido com a loira fez e usou no grande show do Super Bowl, ontem (5) à noite.



Será que ela se inspirou nos "Simpsons"? Ou eles são tão pop quer conseguem acertar o futuro das celebridades?



Gaga começou seu show no topo do NRG Stadium de Houston, acompanhado por centenas de drones formando uma brilhante bandeira dos EUA no céu e cantando partes de "God Bless America" ​​e "This Land Is Your Land".



A cantora realmente chegou voando no show.



Ela deu um salto e flutuou içada por cordas sobre o campo, iniciando seu hit "Poker Face", seguido por "Born This Way" .



Quer saber o seu futuro? Liga para os roteiristas dos Simpsons! Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimene...ndo-no-superbowl/ A bola de cristal dos Simpsons acertou novamente.Após prever em 2000 que Donald Trump seria um dia o presidente dos EUA, Homer e sua turma acertaram que Lady Gaga lacraria um dia ao ser a atração do Super Bowl, final do campeonato de futebol americano.Em um episódio de 2012 intitulado "Lady Goes Gaga", a cantora flutua do telhado do estádio, toca piano e usa botas até o joelho, tudo muito parecido com a loira fez e usou no grande show do Super Bowl, ontem (5) à noite.Será que ela se inspirou nos "Simpsons"? Ou eles são tão pop quer conseguem acertar o futuro das celebridades?Gaga começou seu show no topo do NRG Stadium de Houston, acompanhado por centenas de drones formando uma brilhante bandeira dos EUA no céu e cantando partes de "God Bless America" ​​e "This Land Is Your Land".A cantora realmente chegou voando no show.Ela deu um salto e flutuou içada por cordas sobre o campo, iniciando seu hit "Poker Face", seguido por "Born This Way" .Quer saber o seu futuro? Liga para os roteiristas dos Simpsons!























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído