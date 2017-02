Você está lendo um tópico

A pedidos, Ana Maria Braga volta a ser Ana Maria Braga

Ana Maria Braga se despediu do cabelão.



Em sua volta das férias, nesta segunda-feira (6), Ana surgiu no "Mais Você" com os cabelos curtos, com as raizes mais escuras, como usou por muitos anos. O corte foi até batizado pelo público com o nome dela, o corte Ana Maria Braga.



Quem cortou as madeixas da apresentadora desta vez foi o cabeleireiro Marcio Granado, amigo de Ana.



Fazia tempo que amigos e fãs pediam para Ana retomar os fios curtos, mas a loira, que adora mudar, apostou no cabelão por um tempo.



Tinha gente que perguntava até se ela havia feito promessa, por isso tinha deixado o cabelo crescer.



Atendendo a pedidos, Ana Maria Braga voltou ter o corte de Ana Maria Braga.



Nas redes sociais, muita gente gostou. Outros acharam que ela parece ter saído de 2010.



