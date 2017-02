Você está lendo um tópico

RedeTV! cancela participação do Marcão do Povo no "Superpop"

RedeTV! cancela participação do Marcão do Povo no "Superpop"



A participação de Marcão do Povo, apresentador demitido pela Record DF por ofensas a cantora Ludmilla, apesar de confirmada e oficialmente anunciada para o “Superpop” de logo mais, foi cancelada na manhã desta segunda-feira (6).



Isto depois de o convidado já ter viajado para São Paulo e anunciado nas redes sociais que “contaria toda a verdade da sua demissão, hoje à noite, para Luciana Gimenez”.



É mais um caso que chama atenção.



Para todos os efeitos, como informação oficial, a RedeTV! apenas informa que a pauta foi modificada, outros setores da própria emissora, no entanto, revelam que existiu, sim, uma pressão para que a presença do apresentador viesse a ser suspensa.



