Ator de "Narcos" será pai de Maria Casadevall em supersérie da Globo

Fonte:



Alfredo Castro, um dos mais respeitados atores chilenos, será uma das atrações de “Os Dias Eram Assim”, supersérie da Globo escrita por Angela Chaves e Alessandra Poggi, passada entre 1970 e 1985 e que tem estreia prevista para abril, na faixa das 23h.



Hernando é o seu personagem, marido de Laura (Cyria Coentro) e pai de Rimena (Maria Casadevall). No Chile, sua família exila o médico Renato, papel do protagonista Renato Góes, por causa da ditadura brasileira. Ele já concluiu seu trabalho nas gravações e planeja vir ao Brasil para passar férias e participar do lançamento.



Premiado no teatro e cinema, Castro integrou o elenco da segunda temporada da série “Narcos” vivendo o pai do narcotraficante colombiano Pablo Escobar (Wagner Moura).



Apesar da referência à ditadura, ao momento histórico e suas transformações, "Os Dias Eram Assim” terá como fio condutor a história de amor entre Renato e a estudante Alice (Sophie Charlotte). Depois de serem separados, cada um resolve seguir sua vida, mas a maior parte da história ocorre após o reencontro deles, no período pré-abertura política, em 1984.



