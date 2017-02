Você está lendo um tópico

Silvio Santos aprova formato do "Fofocalizando" e tira pressão da equipe

O pessoal do “Fofocalizando” no SBT andava meio assim, preocupado, devido ao silêncio de Silvio Santos em relação ao formato da atração, que voltou para a faixa da tarde. Mas a tensão, felizmente, passou. Todos respiram aliviados.



Diretamente dos EUA, SS mandou avisar que está curtindo o programa de fofocas.



Porém, não deixou de fazer algumas observações...



