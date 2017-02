Você está lendo um tópico

Televisão

Qual operadora oferece a melhor interface de usuário?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 8 respostas e 312 visitas.





Qual operadora oferece a melhor interface de usuário? Oi TV 22.22% Vivo TV 5.56% Claro TV 11.11% NET TV 22.22% SKY 38.89%

LuisCleiton em Hoje, 03:57



anos | Fev 2017 | Mensagens: 8 | São Roque - SP



Olá!



Estive pensando em relação a interface de usuário dos receptores, que as operadoras nos fornecem. Eu sou daqueles usuários que leva essas questões de interfaces muito a sério e gostaria de saber na opinião de vocês qual é a operadora de TV por assinatura que oferece a melhor interface de usuário, levando em consideração sua fluidez, design, funcionalidades, etc.



Na minha opinião é a OI TV. E a de vocês?











xoto em Hoje, 08:25



anos | Out 2003 | Mensagens: 544 | Ilhéus - BA



Não conheco a Net... mas me parece ser a melhor.



A oitv eh boa pela rapidez na resposta, sem poluição e clara.

A Sky tem recursos interessantes, mas é muito escuro, comp propagandas e lento.

A claro tb acho muito escuro.



Conheco pouco da Vivo e Net.



Interessante colocarem algumas fotos!





rfmarena em Hoje, 09:17



anos | Fev 2016 | Mensagens: 35 | Porto Alegre - RS



Pra mim a NET, tem o menor controle remoto e ainda sim varias opções principalmente nos modelos Humax Led Azul.





samuel parente em Hoje, 10:40



anos | Mar 2010 | Mensagens: 7 | Jacareí - SP



ja tive SKY , CLARO TV , NET que pra min e a pior e estou com a vivo fibra muito melhor na internet e na tv e muito bom pois tudo que vc grava fica no servidor da vivo vc pode trocar o aparelho e continua com as mesmas coisas gravando , não troco a vivo fibra , pra mim a melhor .





Ademir em Hoje, 10:52



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2663 | Paranavaí - PR



A interface da sky é muito boa.



Principalmente no HDTV Plus.





BLANK em Hoje, 11:40



anos | Out 2005 | Mensagens: 1418 | Itamonte - MG







1- DTH > OiTv HD G2: Interface simples, boot rápido (inicialização do firmware), opções de atalho funcionais.

2- CABO > NET Digital RJ: Interface um pouco mais carregada em relação a OITV G2, boot leve também, atalhos bem mais funcionais e mais opções.



>>> OBS.: A AT&T Brasil (leia-se Directv Brasil/ bandeira Sky) possui na versão HD apenas, o boot mais lento de todos... principalmente nos modelos DVR, a interface pode até ser agradável para os usuários, mas, na versão HD o software é muito pesado para o hardware, leva muito tempo para inicializar.



Sigo os parâmetros técnicos e de usuário, então meu voto vai para as seguintes:1- DTH > OiTv HD G2: Interface simples, boot rápido (inicialização do firmware), opções de atalho funcionais.2- CABO > NET Digital RJ: Interface um pouco mais carregada em relação a OITV G2, boot leve também, atalhos bem mais funcionais e mais opções.>>> OBS.: A AT&T Brasil (leia-se Directv Brasil/ bandeira Sky) possui na versão HD apenas, o boot mais lento de todos... principalmente nos modelos DVR, a interface pode até ser agradável para os usuários, mas, na versão HD o software é muito pesado para o hardware, leva muito tempo para inicializar.





Paulo Frank em Hoje, 12:40



anos | Set 2014 | Mensagens: 1050 | Ijuí - RS



Gosto da simplicidade e rapidez da Oi. Já tive $ky e realmente é muito pesado, demorado.

Dos demais não tenho opinião pois não conheço.





mauro_directv em Hoje, 13:44



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2330 | Foz do Iguaçu - PR









prego em Hoje, 14:22



anos | Dez 2005 | Mensagens: 400 | Brasília - DF



Prá mim, SKY.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído