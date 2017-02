Você está lendo um tópico

TV paga por satélite terá mesmo que carregar 16 canais obrigatórios

O conselho da Anatel não aceitou o recurso da ABTA, e mais dois canais, a TV Cultura e a Rede RCI, passam a ser de distribuição obrigatória, na grade de programação das operadoras de TV paga por satélite.



Não adiantou o recurso da ABTA, entidade que representa os operadores de TV paga, nem mesmo o estudo feito pelo CPqD, que questionava os critérios adotados pela Anatel. As empresas de DTH ( TV via satélite) vão mesmo ter que carregar mais dois canais de TV em seu line up incorporando-os aos já existente 14 canais de transmissão obrigatória.

A decisão de obrigar as empresas a incluir mais dois canais – a TV Cultural e a rede RBI, do Paraná- foi tomada ainda pelo então superintendente, Alexandre Bicalho, no ano passado. No recurso contrário a essa decisão, a ABTA alegou que várias das emissoras que estão incluídas na relação da Anatel, como de distribuição obrigatória, não atendem aos ditames da Lei do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado), que estabelece critérios demográficos e cobertura com presença em pelo menos um terço do território nacional, para que sejam incluídas entre as emissoras de carregamento obrigatório.

O CPqD chegou a fazer um estudo para confirmar a tese das empresas, mas o estudo adotou premissas distantes da realidade brasileira, na avaliação da Anatel. Segundo o conselheiro Leonardo de Morais, relator do recurso, para questionar o alcance demográfico de algumas emissoras, o instituto teria considerado que a população brasileira se distribui de forma homogênea do território, mas essa premissa não é correta, tendo em vista que, de acordo com o IBGE, 85% dos brasileiros estão concentrados em 5% do território nacional.





Assim, o recursos foi negado pelo conselho diretor da Anatel, e permanece a lista das 16 emissoras que devem ser carregadas obrigatoriamente pelas operadoras de TV paga:

1 Abril – Ideal TV

2 Cable-Link – Rede RBI

3 Fundação João Paulo II – Canção Nova

4 Fundação Nossa Senhora Aparecida – TV Aparecida

5 Fundação Padre Anchieta – TV Cultura

6 Globo Comunicação – Rede Globo

7 Rádio e TV Bandeirantes – Rede Band

8 Rádio e TV OM – Rede CNT

09 Record Rádio e TV – TV Record

10 Rede Mulher de TV – Record News

11 Sistema Brasileiro de TV – SBT

12 Sistema de Comunicação Pantanal – Rede Brasil de TV

13 TV Cidade Modelo – Rede Internacional de TV – Rit

14 TV Independente de São José do Rio Preto – Rede Vida

15 TV Ômega – Rede TV!

16 TV Comunicações Interativas – TVCI



Mas já não eram obrigatórios esses canais ?





Os critérios deveriam ser outros, e sim qualidade de programação, número de programas que visa cultura educação, cidadania, etc.





Pode até ser, mas e a maldita não é carregada no line up onde não deseja!





Concordo com esse critério, assim nenhuma se encaixaria e as TVs não seriam obragadas a carregar nemhuma!





Concordo com esse critério, assim nenhuma se encaixaria e as operadoras não seriam obragadas a carregar nemhuma!





Elas são obrigadas a carregar os canais e com certeza o custo é repassado para os assinantes (porque mesmo as operadoras não remunerando os proprietários dos canais, tem outros custos, como satélite, energia, estrutura, funcionários, impostos, etc).



Não existe almoço grátis.





Proxima etapa, é que carreguem o sinal em HD como sendo obrigatorio.





Nesse caso só teríamos a TV Cultura e talvez a TV Escola nas TVs por assinatura e nem canais pagos teríamos também rs





Deviam acabar com esta bobagem de cotas, só encarece a assinatura.





