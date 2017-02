Você está lendo um tópico

Televisão

Emissora volta com "Cavaleiros" e "Dragon Ball" desde o início e revolta fãs

Rafa! em Ontem, 19:10







Emissora volta com "Cavaleiros" e "Dragon Ball" desde o início e revolta fãs



Atração de maior repercussão da Rede Brasil, canal UHF com vários sinais pelo Brasil e presente em operadoras de TV por assinatura, os animes "Os Cavaleiros do Zodíaco" e "Dragon Ball Z" causaram irritação na noite desta segunda-feira (6).



Sem aviso prévio na programação - apenas um anúncio em sua página no Facebook -, alegando "manter a tradição", a Rede Brasil disse que começaria a exibir novamente, desde o início, ambas as séries japonesas.



O grande problema é que, mostradas desde outubro, os desenhos estavam chegando em tramas de muita importância para os fãs, o que revoltou os telespectadores.



"Começou a sacanagem! Sou muito fã de CDZ e DBZ, mas na boa... Se for repetir tudo de novo, largo mão de ver na TV e volto para a internet e os DVDs", disse um fã.



"Seguindo a tradição uma ova, na Manchete o motivo de voltarem ao início era porque estavam comprando novos episódios, vocês já estão com tudo", reclamou outro, fazendo referência a antiga emissora carioca, "mãe dos animes" do Brasil, que de fato voltava a exibir tudo desde o início, quando o canal ainda negociava os episódios com distribuidoras japonesas.



"Os Cavaleiros do Zodíaco" e "Dragon Ball Z" vão ao ar diariamente, um após o outro, das 20h às 21h, na Rede Brasil.



http://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/02/07...ta-fas-105266.php











quantum em Ontem, 19:18







A tradição dita pela emissora é que quando acabava uma saga da história o Cartoon e a Band retornavam DBZ ao inicio. Eu lembro de quando isso acontecia, Só resta saber se a RBTV tem todos os episódios.





Rafa! em Ontem, 19:38







quantum escreveu A tradição dita pela emissora é que quando acabava uma saga da história o Cartoon e a Band retornavam DBZ ao inicio. Eu lembro de quando isso acontecia, Só resta saber se a RBTV tem todos os episódios.

No caso do CDZ, a emissora não terminou de exibir os últimos episódios da saga Santuário! só está faltando o Seya chegar no Templo de Atena, onde se encontra o Saga de Gêmeos .





quantum em Ontem, 19:52







Rafa! escreveu quantum escreveu A tradição dita pela emissora é que quando acabava uma saga da história o Cartoon e a Band retornavam DBZ ao inicio. Eu lembro de quando isso acontecia, Só resta saber se a RBTV tem todos os episódios.

No caso do CDZ, a emissora não terminou de exibir os últimos episódios da saga Santuário! só está faltando o Seya chegar no Templo de Atena, onde se encontra o Saga de Gêmeos .



Pois é, eu não estou acompanhando, mas li em outro site que até DBZ não chegou até o fim da saga que é a luta contra o Freeza.





Rafa! em Ontem, 20:03







quantum escreveu Rafa! escreveu quantum escreveu A tradição dita pela emissora é que quando acabava uma saga da história o Cartoon e a Band retornavam DBZ ao inicio. Eu lembro de quando isso acontecia, Só resta saber se a RBTV tem todos os episódios.

No caso do CDZ, a emissora não terminou de exibir os últimos episódios da saga Santuário! só está faltando o Seya chegar no Templo de Atena, onde se encontra o Saga de Gêmeos .



Pois é, eu não estou acompanhando, mas li em outro site que até DBZ não chegou até o fim da saga que é a luta contra o Freeza.

Sim!! Estou achando muito estranho eles terem voltado as sagas desde o inicio. Enfim!





mjbondioli em Ontem, 20:29







É simples, eles transmitiram os dvds que eles possuem.





quantum em Ontem, 22:54







mjbondioli escreveu É simples, eles transmitiram os dvds que eles possuem.



Pelo contrario, CDZ e DBZ e a as novelas coreanas são de contratos oficiais, os animes com a Toei e as novelas com uma rede de televisão da Coreia (que não lembro o nome).





b@nzé em Hoje, 08:30







quantum escreveu mjbondioli escreveu É simples, eles transmitiram os dvds que eles possuem.



Pelo contrario, CDZ e DBZ e a as novelas coreanas são de contratos oficiais, os animes com a Toei e as novelas com uma rede de televisão da Coreia (que não lembro o nome).



Exato, até mesmo o presidente japonês da Toei deu entrevista falando do acordo.

















