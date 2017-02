Você está lendo um tópico

Playtv negocia novos animes para 2017

Lucasfrade em Ontem, 19:18 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3548 | Taubaté - SP





A Playtv é a nova queridinha dos fãs de anime. O canal que é o único que ainda aposta no gênero, está em negociações para estrear um novo título para este ano. Segundo o site ANMTV, o canal sondou Inuyasha, One Punch Man e Os Cavaleiros do Zodíaco Ômega .



Já sobre Bleach e Yugioh , a Playtv está em negociações avançadas para trazer novas temporadas. A situação de Naruto Shippuden é mais complicada, já que depende de dublagem. Porém o canal aproveitou para dizer que os valores são bastante elevados, e que as negociações não estão fáceis, já que as distribuidoras não aceitam reduzir valores, mesmo que o canal transmita as animações em horário nobre.



mjbondioli em Ontem, 20:31



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



Resta torcer para eles começarem a transmitir em 16:9.





CyberBattery em Ontem, 23:10



anos | Out 2015 | Mensagens: 1123 | Carapicuíba - SP



mjbondioli escreveu Resta torcer para eles começarem a transmitir em 16:9.



É algo que sempre falo... ter aspecto de imagem 16:9 Widescreen não está restrito a apenas canal HD, infelizmente esse pessoal acha o contrário.





mjbondioli em Hoje, 14:30



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



CyberBattery escreveu mjbondioli escreveu Resta torcer para eles começarem a transmitir em 16:9.



É algo que sempre falo... ter aspecto de imagem 16:9 Widescreen não está restrito a apenas canal HD, infelizmente esse pessoal acha o contrário.



O pior é quando pegam a imagem em 4:3 e esticam para caber no 16:9 (cof.. canal Viva cof...). Não sei o que eles tem contra o Pilarbox!





CyberBattery em Hoje, 15:23



anos | Out 2015 | Mensagens: 1123 | Carapicuíba - SP



mjbondioli escreveu CyberBattery escreveu mjbondioli escreveu Resta torcer para eles começarem a transmitir em 16:9.



É algo que sempre falo... ter aspecto de imagem 16:9 Widescreen não está restrito a apenas canal HD, infelizmente esse pessoal acha o contrário.



O pior é quando pegam a imagem em 4:3 e esticam para caber no 16:9 (cof.. canal Viva cof...). Não sei o que eles tem contra o Pilarbox!



Odeio assistir algo esticado, detona a geometria da imagem que por ser antiga não possui tanta qualidade de resolução, exibida assim a imagem fica ainda pior, sem falar que as pessoas são exibidas de forma deformada, o que é redondo fica oval. Rs, rs, rs.



Se o telespectador preferir esticar para os lados que faça na sua própria tv e que a programadora não nos obrigue a assistir dessa forma. Tive que configurar uma tecla no controle universal para ajustar o aspecto de imagem da TV para quando acontecer isso no canal.

















