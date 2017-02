Você está lendo um tópico

Televisão

IURD ameaça tirar horário e "Superpop" cancela participação de Marcão do Povo

Ligada diretamente à RecordTV, a Igreja Universal do Reino de Deus teve uma interferência no cancelamento de uma pauta do "Superpop", de Luciana Gimenez na RedeTV!, nesta segunda-feira (6).



Depois de anunciar com alarde em chamadas na programação e através de postagens em redes sociais a participação de Marcão do Povo, apresentador demitido da RecordTV Brasília após chamar Ludmilla de "pobre macaca", a emissora de Amílcare Dallevo e Marcelo de Carvalho desistiu da pauta.



O próprio âncora publicou em seu Instagram um vídeo onde lamentou a decisão, ao lado do seu advogado em São Paulo, e disse que "maiores explicações não foram dadas". "Mesmo assim, eu queria agradecer a oportunidade à RedeTV!", afirmou ele.



Segundo apurou o NaTelinha, a IURD teve interferência direta. Uma das principais clientes da RedeTV!, onde compra horários em duas faixas - das 12h às 15h e das 17h às 18h -, a Igreja teria pedido para o programa cancelar a pauta.



No dia do seu aniversário, Sabrina bate recorde de audiência na RecordTV

RecordTV lidera com o "Balanço Geral" em Salvador no mês de janeiro

Se não acontecesse, a IURD ameaçava cancelar o contrato de locação de horário que faz na casa, e pagar apenas a rescisão, o que faria a RedeTV! perder até R$ 18 milhões por mês e 216 milhões de reais por ano, dinheiro que faz muita falta.



Em seu lugar, de forma repentina, o "Superpop" colocou uma pauta com a argentina Antonella e a modelo Sabrina Boing Boing, que discutiram no palco um possível envolvimento lésbico.



Mesmo com o cancelamento, as chances de Marcão assinar com uma afiliada da RedeTV! são grandes. Ele tem um acordo com a TV Brasília, afiliada da emissora no Distrito Federal, para assumir o "DF Alerta" no lugar de Fred Linhares, que foi contratado para o seu lugar na Record local.



Procurada pelo NaTelinha, a assessoria de imprensa da RedeTV! afirma apenas que "houve uma mudança de pauta" e que de fato a entrevista foi cancelada, sem mais detalhes do motivo.



