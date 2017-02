Saudades TV aberta de raiz.

Você está lendo um tópico

othon em Ontem, 21:26



anos | Nov 2005 | Mensagens: 101 | Fortaleza - CE



https://gatonoticia.blogspot.com.br/2017/02/saud...erta-de-raiz.html











CyberBattery em Ontem, 23:14



anos | Out 2015 | Mensagens: 1123 | Carapicuíba - SP



Para ajudar na ilustração!



Para ajudar na ilustração!





mjbondioli em Hoje, 12:25



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



Com o Netflix, torrents, streamings, pouco resta para as tvs abertas. Até as tvs pagas já estão sentindo os ventos da mudança.





Knight em Hoje, 14:12



anos | Out 2015 | Mensagens: 208 | Osasco - SP



Hoje mesmo comentei isso em outro blog. Nos anos 80 e 90 a programação era maravilhosa, com a facilidade que temos hoje pra assistir um filme ou uma série perdemos todo aquele encanto e mágia que tinhamos na época. E era um prazer enorme ir a uma locadora e ficar horas escolhendo filmes. Realmente da muita vontade de voltar pra essa época sem internet e tv paga. Sem as facilidades de hoje era tudo mais sentido e concreto, não tinha toda essa banalização, seja na tv, mídia ou no nosso dia a dia em geral.





Ademir em Hoje, 14:20



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2670 | Paranavaí - PR



As crianças de hoje, não ficam mais em frente a tv.



Preferem o smartphone.





mjbondioli em Hoje, 14:25



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



Não sei se você fazia isso, mas eu tinha dois videocassetes e gravava todos os filmes que alugava, enquanto assistia, só para depois morrer de raiva quando quase no finzinho do filme, a fita estava toda mastigada...



Anos depois, encontrei todos os filmes que havia gravado com qualidade HD na internet.



Mesmo assim, eram bons tempos.





Knight em Hoje, 15:16



anos | Out 2015 | Mensagens: 208 | Osasco - SP



Não sei se você fazia isso, mas eu tinha dois videocassetes e gravava todos os filmes que alugava, enquanto assistia, só para depois morrer de raiva quando quase no finzinho do filme, a fita estava toda mastigada...



Anos depois, encontrei todos os filmes que havia gravado com qualidade HD na internet.



Mesmo assim, eram bons tempos.





Sim!!!! Eu só tinha um videocassete e adorava fazer isso tbm, era um hobby muito legal. Muitas vezes alugava uns cinco filmes que não dava nem tempo de assistir todos kkkkk Eu tinha umas 300 fitas de qdo comecei a gravar em 93, contei esses dias tenho apenas 127 do que sobrou durante todos esses anos. Boa parte não tenho mais por causa da minha es mulher que jogou fora, mesmo assim ainda tenho muita coisa boa gravado e da saudades qdo vemos tudo aquilo que gravamos. Realmente, hoje fica guardado mais pra recordação porque encontramos em HD pra assistir, só as raridades que é mais dificil de encontrar.





Paulo.es em Hoje, 17:45



anos | Dez 2006 | Mensagens: 841 | Vitória - ES



Quanto à ilustração, nesse caso não tenho saudade nenhuma. Detesto animes. Prefiro os clássicos americanos.



Quanto a comparação das épocas, é sabido que quando se tem tudo o que se quer com facilidade, perde-se a graça.

Uma estreia de Tela Quente nos anos 80 já me deixava ansioso por todo fim de semana. Um brinquedo novo era uma alegria. Conseguir gravar a música no rádio depois de esperar que tocassem por horas era um prazer quase orgásmico.

E tudo coincidia com o período da adolescência para a idade adulta (o das descobertas).

Agradeço todo dia por ter vivido minha adolescência nessa época.

















