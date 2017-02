Você está lendo um tópico

Filósofo búlgaro Tzvetan Todorov morre aos 77 anos

Filósofo búlgaro Tzvetan Todorov morre aos 77 anos



O filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, um dos intelectuais mais reconhecidos do mundo, morreu nesta terça-feira (7) em um hospital de Paris (França), informou à Agência Efe seu editor na Espanha, Joan Tarrida.



Também linguista, sociólogo, historiador, crítico e teórico literário, Todorov nasceu em Sófia, em 1939, mudou-se para Paris em 1963 e se tornou um destacado analista cultural.



No Brasil, ele tem publicado várias obras, entre elas "A Gramática do Decameron", "A Conquista da América: a Questão do Outro" e "Os inimigos íntimos da democracia".



Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/filosofo-bulg...m_source=facebook O filósofo búlgaro Tzvetan Todorov, um dos intelectuais mais reconhecidos do mundo, morreu nesta terça-feira (7) em um hospital de Paris (França), informou à Agência Efe seu editor na Espanha, Joan Tarrida.

Também linguista, sociólogo, historiador, crítico e teórico literário, Todorov nasceu em Sófia, em 1939, mudou-se para Paris em 1963 e se tornou um destacado analista cultural.

No Brasil, ele tem publicado várias obras, entre elas "A Gramática do Decameron", "A Conquista da América: a Questão do Outro" e "Os inimigos íntimos da democracia".

Em 2008, recebeu na Espanha o Prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais como um referencial indiscutível do pensamento europeu contemporâneo.











Tem obras importantíssimas. Não pude conhecê-lo.. o mais próximo que estive foi quando dei uma oficina na universidade onde ele estudou na Bulgária. Perdemos muito com sua ida. Um excelente crítico literário.Tem obras importantíssimas. Não pude conhecê-lo.. o mais próximo que estive foi quando dei uma oficina na universidade onde ele estudou na Bulgária.

















