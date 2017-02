tinypic não está funcionando

Você está lendo um tópico

faog em Ontem, 22:10



anos | Dez 2006 | Mensagens: 1900 | Porto Alegre - RS



Amigos . Algum problema com o tinypic?

Acontece mensagem de erro quando envio jpeg para tópico .

Qual outra alternativa ?

Flávio











Ricardo em Ontem, 22:23 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5202 | Pontes e Lacerda-MT



faog , vou verificar.





CyberBattery em Ontem, 23:16



anos | Out 2015 | Mensagens: 1123 | Carapicuíba - SP



faog escreveu Amigos . Algum problema com o tinypic?

Acontece mensagem de erro quando envio jpeg para tópico .

Qual outra alternativa ?

Flávio



Tentei aqui subir arquivo sem logar não rolou, talvez uma falha momentânea deles, logando foi de boa.





Ademir em Hoje, 11:01



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2670 | Paranavaí - PR



Também tive problemas com esse recurso.





Ricardo em Hoje, 11:36 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5202 | Pontes e Lacerda-MT



O problema é nos servidores do serviço. No entanto, estou pesquisando alternativas.

















