Vidente famoso é desmascarado e tudo acaba mal

othon em Ontem, 23:38











No entanto, essa semana, muita gente revoltada com o #Vidente, decidiu dar destaque às previsões que ele nem passou perto.



No ano passado, por exemplo, #Carlinhos esteve no programa 'SuperPop', apresentado por Luciana Gimenez, na RedeTV!.



Na atração, ele fez muitas previsões sobre como seria o amanhã. Uma delas envolveu equipes famosas de futebol. Carlinhos afirmou, por exemplo, com todas as letras que o Atlético Mineiro seria o campeão da Copa do Brasil daquele ano.



No entanto, o time de Minas Gerais não venceu nenhuma competição importante a nível nacional em 2016.



O Atlético chegou à final da competição importante, mas quem venceu foi o Grêmio, levando o seu quinto título nessa disputa. Veja abaixo o vídeo que mostra Carlinhos dizendo que o Atlético Mineiro seria campeão da Copa do Brasil.



No entanto, quem foi o campeão no ano mencionado pelo paranormal (2016) foi o Grêmio.



Na sua opinião, ele realmente prevê alguma coisa, ou Carlinhos joga para todos os lados até acertar? Deixe o seu comentário. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós e ajuda sempre no diálogo.



Essa não foi a única previsão furada de Carlinhos. Em 2014, ele afirmou categoricamente que o vencedor do pleito presidencial seria Aécio Neves, do PSDB. Apesar de uma votação considerada apertada, quem acabou levando a disputa foi Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT). Como tudo acabou mal e foi perseguido, Carlinhos se justificou e garantiu que houve fraude na eleição daquele ano, do contrário, Dilma não sairia vencedora.



Apesar de errar muita coisa, Carlinhos também acerta outras. Ele disse, por exemplo, que não via a sobrevivência de Dona Marisa Letícia, que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Hemorrágico Cerebral, esse é o tipo considerado mais grave. Carlinhos diz ser espírita e que não cobra nada pelo o que fala, apenas tentando ajudar as pessoas.





Emilio em Hoje, 15:38









Há somente duas probabilidades: acertar ou errar. Chute daqui, chute dali, acaba acertando.Há somente duas probabilidades: acertar ou errar.

















