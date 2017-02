Você está lendo um tópico

ESPN quebra recorde histórico com transmissão exclusiva do Super Bowl na TV paga

Vcfaz.tv em Hoje, 00:12



Redação





ESPN quebra recorde histórico com transmissão exclusiva do Super Bowl na TV por assinatura (Divulgação) ESPN quebra recorde histórico com transmissão exclusiva do Super Bowl na TV por assinatura (Divulgação)

O Super Bowl LI disputado no último domingo ficará marcado pela virada histórica do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons e também pelo recorde de audiência da ESPN na transmissão exclusiva do evento para a TV por assinatura.



Durante a exibição da partida a ESPN foi líder entre todos os canais da TV paga e registrou um aumento de 35% no comparativo com a edição 2016. A transmissão completa do Super Bowl impactou mais de 754 mil pessoas com TV paga.



Os fãs de esportes acompanharam a partida por aproximadamente 1h32 minutos em média, número que demonstra a crescente afinidade do público brasileiro com a NFL . Entre o público masculino de 25 a 34 anos, a audiência registrada foi 54% superior em comparação ao último ano. Assim como nas edições anteriores, a audiência feminina também foi destaque: quatro em cada dez pessoas que acompanharam o evento foram mulheres.



“ É gratificante ver o sucesso da NFL na ESPN. Fomos o primeiro canal a investir e acreditar na modalidade, há mais de 20 anos. Sempre ajudamos os fãs de esporte a entender e gostar do futebol americano e os resultados estão diretamente relacionados com esse trabalho. Por esse motivo temos crescido em todas as plataformas ano após ano ”, destaca German Hartenstein, diretor geral da ESPN.



Além dos recordes de audiência na TV, o WatchESPN também registrou sua melhor marca na transmissão de um evento. A plataforma de streaming e vídeos sob demanda obteve mais do que o dobro de acessos no comparativo com o dia do evento em 2016. No portal ESPN.com.br, mais de 600 mil pessoas acessaram conteúdo sobre a decisão da NFL. disputado no último domingo ficará marcado pela virada histórica dosobre oe também pelo recorde de audiência dana transmissão exclusiva do evento para a TV por assinatura.Durante a exibição da partida afoi líder entre todos os canais da TV paga e registrou um aumento deno comparativo com a edição 2016. A transmissão completa do Super Bowl impactou mais de 754 mil pessoas com TV paga.Os fãs de esportes acompanharam a partida por aproximadamente 1h32 minutos em média, número que demonstra a crescente afinidade do público brasileiro com a. Entre o público masculino de 25 a 34 anos, a audiência registrada foi 54% superior em comparação ao último ano. Assim como nas edições anteriores, a audiência feminina também foi destaque: quatro em cada dez pessoas que acompanharam o evento foram mulheres.”, destaca German Hartenstein, diretor geral da ESPN.Além dos recordes de audiência na TV, otambém registrou sua melhor marca na transmissão de um evento. A plataforma de streaming e vídeos sob demanda obteve mais do que o dobro de acessos no comparativo com o dia do evento em 2016. No portal ESPN.com.br, mais de 600 mil pessoas acessaram conteúdo sobre a decisão da NFL.











Ademir em Hoje, 10:58



Paranavaí - PR



A maioria das pessoas que sintonizaram o canal, provavelmente nem curti esportes.



Muito menos Futebol Americano.



Sintonizaram para assistir a apresentação Lady Gaga





CyberBattery em Hoje, 11:27



Carapicuíba - SP



Ademir escreveu A maioria das pessoas que sintonizaram o canal, provavelmente nem curti esportes.



Muito menos Futebol Americano.



Sintonizaram para assistir a apresentação Lady Gaga



Disse tudo... por aqui a mesma coisa, dona onça ordenou sintonizar no show de Lady Gaga.



Quem não lembra da onda do Handebol... passa-se o tempo e ninguém mais fala nisso!



Gostava muito de canais de esportes, mas tratam o espectador como idiotas que não entende de esportes, são sempre as mesmas conversas chatas e resenhas longas.



Assistia muito campeonato espanhol e inglês, hj em dia nem isso, também assistia o Discovery Turbo, mas há tanta repetição e excesso de parada comercial que desisti do canal, se é pra assistir repetição prefiro assistir WooHoo com o Realce anos 80.





Ademir em Hoje, 11:37



Paranavaí - PR



Os americanos sabem como organizar um bom espetáculo e consequentemente atrair audiência e fazer muita grana.



O futebol americano tem muita audiência nos EUA, mas fora desse país os números nem se comparam com o SOCCER (nosso futebol tradicional).



Então ao colocar no intervalo do Super Bowl um artista que arrasta multidões por onde passa, traz audiência e faturamento na certa.





rlimacosta em Hoje, 16:16



Guarulhos - SP



Assisto futebol americano desde a época da band o canal do esporte.

Quase fui dormir por causa do show dessa gaga.

Sorte que resisti aquilo e vi um espetaculo no segundo tempo.

















