Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canais alemães da rede Deutsche Welle ganham novo nome

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 4 respostas e 739 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 00:37 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23586 | Redação





Canais alemães da rede Deutsche Welle ganham novo nome (Divulgação) Canais alemães da rede Deutsche Welle ganham novo nome (Divulgação)

A rede de canais alemães Deutsche Welle ganham novos nomes nesta última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. A mudança inclui ainda novidades na grade de programação.



A rede possui dois canais diferentes para o continente americano. O antigo sinal DW Latinoamérica passa a se chamar DW Español . Já o DW Amerika é rebatizado de DW Deutsch+ .



O novo DW Deutsch+ é o sinal mais comum comercializado pelas operadoras brasileiras. Sua programação é composta por 20 horas de transmissão exclusivamente em alemão e 4 horas em inglês. A nova grade deve ganhar novos formatos de programas nas próximas semanas.



Já o DW Español é menos conhecido do público em geral e traz uma grade de 24 horas de programação em espanhol para o público latino. Sua grade é composta por noticiários de hora em hora, documentários e revistas sobre saúde, esportes, tecnologia e outros. A rede de canais alemães Deutsche Welle ganham novos nomes nesta última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. A mudança inclui ainda novidades na grade de programação.A rede possui dois canais diferentes para o continente americano. O antigo sinal DW Latinoamérica passa a se chamar. Já o DW Amerika é rebatizado deO novoé o sinal mais comum comercializado pelas operadoras brasileiras. Sua programação é composta por 20 horas de transmissão exclusivamente em alemão e 4 horas em inglês. A nova grade deve ganhar novos formatos de programas nas próximas semanas.Já oé menos conhecido do público em geral e traz uma grade de 24 horas de programação em espanhol para o público latino. Sua grade é composta por noticiários de hora em hora, documentários e revistas sobre saúde, esportes, tecnologia e outros.











xoto em Hoje, 07:56



anos | Out 2003 | Mensagens: 546 | Ilhéus - BA



Porque não colocar o latino nas operadoras?

Mais interessante.





marciossantana em Hoje, 08:04



anos | Mar 2005 | Mensagens: 551 | Aracaju - SE



O que eles precisam é mudar para alta definição.





Ricardo em Hoje, 10:59 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5202 | Pontes e Lacerda-MT



xoto , costumava ver de vez em quando o sinal latino no Intelsat 21. A programação é interessante... e bem mais fácil de compreender que o alemão rsrs





xoto em Hoje, 14:37



anos | Out 2003 | Mensagens: 546 | Ilhéus - BA



Ricardo escreveu xoto , costumava ver de vez em quando o sinal latino no Intelsat 21. A programação é interessante... e bem mais fácil de compreender que o alemão rsrs



Também!



Por isso achava mais interessante o DW Latin America!

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído