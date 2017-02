Você está lendo um tópico

Televisão

TV O Povo corta gastos e encerra programação local (Fortaleza)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 262 visitas.





othon em Hoje, 03:51



anos | Nov 2005 | Mensagens: 101 | Fortaleza - CE







A emissora afiliada a TV Cultura de São Paulo, do Sistema O Povo de Comunicação, eliminou, no mínimo, 90% de sua grade de programação local tirando do ar programas tradicionais como o Trem Bala de Alan Neto.



Um corte de gastos inadiável para a sobrevivência da emissora.



Um trágico reflexo do cenário televisivo cearense que, sem grandes apoios além de inserção financeira de órgãos públicos, precisa sobreviver de contar moedas, dando descontos absurdos aos anunciantes para render uma coisa ou outra além do estritamente necessário.



Não é de hoje que os donos de emissoras de TV do Ceará reclamam do pouco dinheiro que circula no meio e do mercado pechinchador local que inviabiliza maiores investimentos.



Resta o quê? Torcer para que a crise financeira passe e as coisas fiquem menos aflitivas para o mercado da comunicação. Torcendo desde já!













Fonte : Bem lamentável o que acontece com a TV O Povo.A emissora afiliada a TV Cultura de São Paulo, do Sistema O Povo de Comunicação, eliminou, no mínimo, 90% de sua grade de programação local tirando do ar programas tradicionais como o Trem Bala de Alan Neto.Um corte de gastos inadiável para a sobrevivência da emissora.Um trágico reflexo do cenário televisivo cearense que, sem grandes apoios além de inserção financeira de órgãos públicos, precisa sobreviver de contar moedas, dando descontos absurdos aos anunciantes para render uma coisa ou outra além do estritamente necessário.Não é de hoje que os donos de emissoras de TV do Ceará reclamam do pouco dinheiro que circula no meio e do mercado pechinchador local que inviabiliza maiores investimentos.Resta o quê? Torcer para que a crise financeira passe e as coisas fiquem menos aflitivas para o mercado da comunicação. Torcendo desde já!Fonte : http://allissonmarques.blogspot.com.br/2017/02/...os-e-encerra.html











mjbondioli em Hoje, 12:23



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



TV aberta está com os dias contados. Vai sobrar pouco mais do que Globo e os telepa$tores.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído