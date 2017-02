Incríveis tecnologias antigas são destaque em série do History

Você está lendo um tópico

Egito Antigo é destaque de "invenções Lendárias" (Divulgação/History) Egito Antigo é destaque de "invenções Lendárias" (Divulgação/History)



O canal History tentará responder em sua nova série "Invenções Lendárias" como funcionavam as tecnologias antigas, muitas vezes surpreendentemente avançadas, e como elas se tornaram algo admirável, deixando seu legado até os dias atuais.



Organizadas em listas das dez melhores, por categorias, a série fará um passeio por uma variada gama de invenções, com destaque para os segredos do Egito, monumentos antigos, invenções gregas, navios antigos e estratégias militares, entre outros temas interessantes.



A produção foi realizada reunindo gravações em locações e imagens gráficas. As imagens foram organizadas em categorias para criar cada um dos episódios, incluindo material de acervo do canal, e novas entrevistas, que fornecem informações incríveis que explicam por que os temas e invenções foram escolhidos para a série.



