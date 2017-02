Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Nickelodeon estreia programa de pegadinhas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 143 visitas.





robertoscalon em Hoje, 11:49 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7712 | Belo Horizonte - MG





Pegadinha exibida em "Rank the Prank" (Divulgação/Nickelodeon) Pegadinha exibida em "Rank the Prank" (Divulgação/Nickelodeon)



A Nickelodeon estreia "Rank the Prank" , a nova série que mistura a imaginação incrível de crianças com habilidades em efeitos especiais.



Neste programa de pegadinhas estão no controle da situação, duas equipes unem forças com gurus profissionais de efeitos especiais para planejar, preparar e executar verdadeiras travessuras. As equipes são avaliadas por um júri formado por crianças que irá decidir qual deles leva o bolo da vitória. A equipe vencedora é premiada ainda com a chance de organizar uma pegadinha para família e amigos.



"Rank The Prank" estreia dia 10 de fevereiro , às 20h30 na Nick . estreia, a nova série que mistura a imaginação incrível de crianças com habilidades em efeitos especiais.Neste programa de pegadinhas estão no controle da situação, duas equipes unem forças com gurus profissionais de efeitos especiais para planejar, preparar e executar verdadeiras travessuras. As equipes são avaliadas por um júri formado por crianças que irá decidir qual deles leva o bolo da vitória. A equipe vencedora é premiada ainda com a chance de organizar uma pegadinha para família e amigos.estreia dia, às 20h30 na























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído