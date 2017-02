Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

HBO Family exibe especial com filmes "Lego"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 152 visitas.





robertoscalon em Hoje, 11:56 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7712 | Belo Horizonte - MG





"Uma Aventura Lego" é destaque na HBO Family (Divulgação/Warner) "Uma Aventura Lego" é destaque na HBO Family (Divulgação/Warner)



O canal HBO Family traz nesta sexta (10) um especial com filmes da Lego. A programação começa com muita aventura na animação "LEGO: Liga da Justiça vs. Liga Bizarro" , que leva o público ao mundo de Bizarro: um planeta que corre perigo de ser destruído pelo vilão Darkseid. Bizarro deverá voltar à Terra e criar um grupo de heróis a partir da Liga da Justiça original com a finalidade de deter os planos de Darkseid e salvar a galáxia.



Em seguida, em "LEGO Liga da Justiça: Ataque da Legião de Mal!" , é hora de se preparar para a ação, pois a Liga da Justiça vai enfrentar os maiores vilões da Terra. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Ciborgue e toda a Liga da Justiça se unem para poder enfrentar e acabar com os planos da Legião do Mal, composta pelos maiores vilões do mundo e comandada por Lex Luthor.



Depois, "Uma Aventura LEGO" conta a história de Emmet, um boneco LEGO® comum que conseguiu salvar o mundo .Emmet, um boneco LEGO comum, descobre que é a única esperança para proteger o universo LEGO do tirano malvado, Senhor Negócios. Emmet e seus amigos começam uma jornada épica para se transformarem em heróis e salvar o mundo. Aclamado pela crítica, o filme se transformou na primeira animação inteiramente baseada nos famosos brinquedos de construção LEGO.



"Especial LEGO" será exibido dia 10 de fevereiro , a partir das 19h no HBO Family. O canaltraz nesta sexta (10) um especial com filmes da Lego. A programação começa com muita aventura na animação, que leva o público ao mundo de Bizarro: um planeta que corre perigo de ser destruído pelo vilão Darkseid. Bizarro deverá voltar à Terra e criar um grupo de heróis a partir da Liga da Justiça original com a finalidade de deter os planos de Darkseid e salvar a galáxia.Em seguida, em, é hora de se preparar para a ação, pois a Liga da Justiça vai enfrentar os maiores vilões da Terra. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Flash, Ciborgue e toda a Liga da Justiça se unem para poder enfrentar e acabar com os planos da Legião do Mal, composta pelos maiores vilões do mundo e comandada por Lex Luthor.Depois,conta a história de Emmet, um boneco LEGO® comum que conseguiu salvar o mundo .Emmet, um boneco LEGO comum, descobre que é a única esperança para proteger o universo LEGO do tirano malvado, Senhor Negócios. Emmet e seus amigos começam uma jornada épica para se transformarem em heróis e salvar o mundo. Aclamado pela crítica, o filme se transformou na primeira animação inteiramente baseada nos famosos brinquedos de construção LEGO.será exibido dia, a partir das 19h no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído