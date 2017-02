Você está lendo um tópico

Televisão

Maju vai virar apresentadora em breve

Ricardo em Hoje, 12:45 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5202 | Pontes e Lacerda-MT



Maju vai virar apresentadora em breve



Fonte:



Agora vai. Ao que tudo indica, a repórter de meteorologia da Globo, Maria Júlia Coutinho, a Maju, logo vai estrear na bancada de um telejornal.



Maju começou nesta semana a fazer testes para virar apresentadora de fim de semana de noticiários como "Jornal Hoje". A ideia do canal é prepará-la para cobrir férias, licenças e feriados de outros apresentadores do jornalismo do canal.



Isso já aconteceu com outras "moças do tempo" do jornalismo da Globo, como Flávia Freire.



Maju tem carisma e é muito querida pelo público. Há tempos a Globo vem recebendo pedidos para estender a participação dela nos noticiários.



A nova função não deve, por enquanto, tirar Maju da meteorologia do "SPTV" e do "Jornal Nacional".



paulo motta em Hoje, 18:16



anos | Jul 2014 | Mensagens: 207 | São Paulo - SP



Ela tem carisma, simpatia, simplicidade e um talento incrível!!



Além claro da beleza exuberante sou branco e fico muito feliz quando uma pessoa negra se destaca, com destaque para as mulheres negras é claro tem sempre a minha preferencia. Uma verdadeira pérola negra!! Parabéns, ela merece





digao92 em Hoje, 19:15



anos | Mai 2010 | Mensagens: 95 | Cosmópolis - SP



E a excelente Izabella Camargo, não sai previsão do tempo e da bancada do Hora 1...

















