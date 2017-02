Você está lendo um tópico

Atriz detona Luana Piovani e Regina Duarte : “Nunca decorou nada! Canastra!”

Ricardo em Hoje, 12:46 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5202 | Pontes e Lacerda-MT



Atriz detona Luana Piovani e Regina Duarte : “Nunca decorou nada! Canastra!”



Tássia Camargo resolveu usar suas redes sociais para detonar geral. Após gravar vídeos acusando a Globo de "matar" a ex-primeira dama Marisa Letícia, que faleceu na última sexta-feira (03/02) vítima de um AVC, a atriz comprou briga com Luana Piovani e atacou a ex-colega de emissora, Regina Duarte.



Em seu Facebook, Tássia postou um vídeo "aconselhando" Luana. A esposa de Pedro Scooby fez declarações recentes questionando o posicionamento do presidente Lula no velório da esposa.



Tássia mandou um recado direto para Luana: “Você é tão talentosa, tão bonita. […] Se for verdade o que eu tô lendo, por favor, não vire uma Regina Duarte, não”, falou.



A atriz, então, partiu para cima de Regina Duarte, de quem foi colega na Globo por muitos anos.



“A Regina (Duarte) trabalha há anos (na Globo), ganhando muito grana, parada. Sempre usou ponto, nunca decorou. Era ótima, agora tá canastra. E fica ainda “ah, passei por acaso perto do Dória pra ajudar a limpar a cidade de São Paulo”. Oh, meu pai! Não sei nem o que dizer…, soltou Tássia.



Ademir em Hoje, 14:23



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2670 | Paranavaí - PR



Realmente, Regina Duarte é canastrona.



Já a tal da Luana, não é aquela que apanhou do marido, amante, sei lá, um pitbull chamado Dolabela.



Acho que ela deve pensar que todos os homens são iguais aos que ela arruma.





RockyRei em Hoje, 14:58



anos | Out 2007 | Mensagens: 221 | Porto Alegre - RS



Tassia Camargo é maluca.



Marisa Letícia morreu porque tinha culpa no cartório e sabia que não poderia escapar da Justiça. Culpar a imprensa pela sua morte é o mesmo que "culpar o carteiro", o mero transmissor da mensagem, originalmente enviada pelas autoridades.



As críticas às atrizes colegas de trabalho fazem parte do modus operandi petista. Caso alguma pessoa faça considerações negativas sobre o partido ou seus membros, passa a ter a reputação atacada, por ser um "inimigo da causa".



Pouco importa se a pessoa é um talento comprovado (como Regina Duarte, muito mais premiada e reconhecida que a própria Tassia Camargo), é sempre feita uma devassa para descobrir os podres da pessoa, diminuir ela, destruir sua reputação. Quase sempre faltado com a verdade, naturalmente.



Já se o artista "veste a camiseta", é petista, pouco importa: vale tudo, baby, pode ser o pior mau caráter do mundo, ele é "nosso", a gente não fala mal.



Felizmente, eles sabem que não enganam mais ninguém.





Paulo Frank em Hoje, 15:10



anos | Set 2014 | Mensagens: 1051 | Ijuí - RS



" Marisa Letícia morreu porque tinha culpa no cartório "

Sinceramente?

Melhor eu me calar quando leio esse tipo de....como definir? Bom, melhor ficar quieto!

Sinceramente?Melhor eu me calar quando leio esse tipo de....como definir? Bom, melhor ficar quieto!





prego em Hoje, 16:13



anos | Dez 2005 | Mensagens: 402 | Brasília - DF



Tássia Camargo? Quem é Tássia Camargo para falar de qq atriz, ainda mais de Regina Duarte? Está no ostracismo e querendo aparecer, isso sim!!! Nem a Luana Piovani e muito menos a Regina Duarte deveriam se dar ao trabalho de responder. É melhor ignorar.

















