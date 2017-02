Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Vai viajar aos EUA? Prepare-se para entregar suas senhas das redes sociais

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 6 respostas e 140 visitas.





mauro_directv em Hoje, 14:40



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2332 | Foz do Iguaçu - PR



Vai viajar aos EUA? Prepare-se para entregar suas senhas das redes sociais

JULIANA AMÉRICO 08/02/2017 13H50



As pessoas que desejam visitar os Estados Unidos podem ser convidadas a entregar as suas senhas de redes sociais aos funcionários das embaixadas norte-americanas na hora de solicitar o visto de entrada ao país.



Segundo o secretário de Segurança Interna, John Kelly, essa é uma das várias medidas que estão sendo consideradas pelo governo para vetar a entrada de refugiados e requerentes de vistos provenientes do Irã, Síria, Líbia, Iraque, Somália, Sudão e Iêmen.



Kelly afirmou ao Comitê de Segurança Interna da Câmara que o governo quer saber os que os turistas fazem e falam nas mídias sociais. “Se você não quer cooperar, então você não entra”, alegou o secretário.



Além de pedir as senhas, outra medida seria ter acesso aos registros financeiros das pessoas para saber como elas estão se sustentando nos Estados Unidos ou se estão recebendo dinheiro de alguma organização estrangeira e de parentes.



Apesar de a medida visar barrar estrangeiros dos sete países de maioria mulçumana, ela também abre precedentes para que a exigência seja feita a qualquer outra nação.



Via NBC



http://olhardigital.uol.com.br/noticia/vai-viaj...des-sociais/65964 JULIANA AMÉRICO 08/02/2017 13H50As pessoas que desejam visitar os Estados Unidosdas embaixadas norte-americanas na hora de solicitar o visto de entrada ao país.Segundo o secretário de Segurança Interna, John Kelly, essa é uma das várias medidas que estão sendo consideradas pelo governo para vetar a entrada de refugiados e requerentes de vistos provenientes do Irã, Síria, Líbia, Iraque, Somália, Sudão e Iêmen.Kelly afirmou ao Comitê de Segurança Interna da Câmara que o governo quer saber os que os turistas fazem e falam nas mídias sociais. “Se você não quer cooperar, então você não entra”, alegou o secretário.Além de pedir as senhas, outra medida seria ter acesso aos registros financeiros das pessoas para saber como elas estão se sustentando nos Estados Unidos ou se estão recebendo dinheiro de alguma organização estrangeira e de parentes.Apesar de a medida visar barrar estrangeiros dos sete países de maioria mulçumana, ela também abre precedentes para que a exigência seja feita a qualquer outra nação.Via NBC











mauro_directv em Hoje, 14:42



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2332 | Foz do Iguaçu - PR







Seria pior se verificassem o histórico de downloads do torrent.





Ademir em Hoje, 14:45



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2670 | Paranavaí - PR



Faz um face, insta, twitter, FAKE..



kkkk



Falando sério.



O Tio Sam já tem acesso a tudo isso a muito tempo.



As multinacionais americanas são apenas extensão do governo e vice-versa.





mjbondioli em Hoje, 15:18



anos | Jan 2017 | Mensagens: 78 | Pindamonhangaba - SP



Ademir escreveu Faz um face, insta, twitter, FAKE..



kkkk



Falando sério.



O Tio Sam já tem acesso a tudo isso a muito tempo.



As multinacionais americanas são apenas extensão do governo e vice-versa.



Vice-versa!





CyberBattery em Hoje, 15:28



anos | Out 2015 | Mensagens: 1123 | Carapicuíba - SP



mauro_directv escreveu



Seria pior se verificassem o histórico de downloads do torrent.



Vish... Ainda teria que pagar os direitos autorais devidos antes de entrar lá.



Vish... Ainda teria que pagar os direitos autorais devidos antes de entrar lá.





othon em Hoje, 15:31



anos | Nov 2005 | Mensagens: 101 | Fortaleza - CE



Vixe Presidente EUA Donald Trump é muito perigoso ..





Emilio em Hoje, 15:42



anos | Jul 2006 | Mensagens: 641 | Ourinhos - SP



Seria Trump o signatário do número 666?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído