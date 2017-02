Você está lendo um tópico

Televisão

Repórter da Record confunde gameplay de Forza 6 com teste de motorista de Trump

HighlanderCarioca em Ontem, 20:08



anos | Out 2014 | Mensagens: 622 | Rio de Janeiro - RJ







Nesta terça-feira (7), o programa Balanço Geral, transmitido pela emissora Record, utilizou um vídeo do jogo Forza Motorsport 6 em uma reportagem para mostrar como seria o teste para ser o motorista de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Assim que as imagens viralizaram, o canal retirou o vídeo do ar, mas ainda é possível encontrá-lo perambulando por aí. Assista abaixo:











O apresentador do programa ainda declarou que as imagens não eram reais, mas em momento algum ele especifica que o vídeo faz parte do game exclusivo da Microsoft. O gameplay verdadeiro foi publicado em março de 2015 pelo canal Pepchu, em que o usuário criou um mod capaz de colocar a limusine presidencial dentro do jogo. Confira abaixo:











Fonte: IGN Brasil

mjbondioli em Hoje, 09:54



anos | Jan 2017 | Mensagens: 79 | Pindamonhangaba - SP



Confundiu? Em se tratando de Record, tenho dúvidas.

De qualquer maneira, mais um exemplo de como anda o jornalismo brasileiro...

















