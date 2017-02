Você está lendo um tópico

"Que Mundo é Esse?" mostra EUA dividido após vitória de Trump

"América Partida" é destaque na Globo News (Reprodução) "América Partida" é destaque na Globo News (Reprodução)



A Globo News exibe neste sábado (11), o documentário original "Que Mundo é Esse? - America Partida" , onde :Michel Coeli, Felipe UFO, André Fran e Rodrigo Cebrian viajam por várias partes dos Estados Unidos antes da eleições, para sentir o clima da 'América partida'. Depois de mostrar os Estados Unidos dividido na campanha eleitoral, a equipe do programa volta ao país para a posse de Donald Trump.



O documentário expõe o clima nas ruas de Washington e em manifestações populares como a "marcha das mulheres". Tudo com a abordagem pessoal que caracteriza a equipe do programa. "Que Mundo é Esse? - America Partida" será exibido no dia 11 de fevereiro , às 21h na Globo News .























