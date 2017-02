Você está lendo um tópico

Televisão

Superpop se mantém no ar com pautas vazias e repeteco de convidados

A ex-BBB desmentiu a informação e um "especialista em linguagem corporal" foi chamado para ver qual das duas estava mentindo.



Um debate tão enriquecedor poderia ser descrito como escalado por causa de audiência, mas não é o caso: o programa deu 1,4 ponto, média comum atualmente à atração, que no passado disputava posições melhores no ranking.



O Superpop, inclusive, foi um dos responsáveis pela queda do CQC (Band), pois conseguia superar o semanal.



Agora, a produção de Luciana Gimenez faz um revezamento de pautas bobas como essa ou traz em diversas edições ao longo do ano "entrevistas bombásticas" com Jair Bolsonaro ou Marcos Feliciano e discussões com artistas pornográficos - ou que eram do ramo e viraram evangélicos.















