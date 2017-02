Você está lendo um tópico

Televisão

No Brasil Super Bowl tem mais audiência na parabólica que na TV Por Assinatura

HighlanderCarioca em Hoje, 12:35



anos | Out 2014 | Mensagens: 622 | Rio de Janeiro - RJ







Neste último domingo (05), ocorreu nos Estados Unidos mais uma edição do Super Bowl, final do principal torneio de futebol americano do país. O evento, que este ano ainda contou com um show especial da estrela Lady Gaga no intervalo, mobiliza o país e é responsável pela maior audiência da televisão americana.



No Brasil, o Esporte Interativo e a ESPN foram os responsáveis por transmitir a partida, que terminou com vitória histórica do Patriots sobre o Falcons.



Embora a ESPN tenha sido o único canal da TV paga a transmitir a final da liga de futebol americano, o Super Bowl, o Esporte Interativo alcançou público maior através da boa e velha antena parabólica.

Enquanto a ESPN impactou 754 mil pessoas, o Esporte Interativo contabiliza 1,4 milhão de telespectadores. Os dados são do Kantar Ibope Media.



Fonte: Estado de S. Paulo

CyberBattery em Hoje, 13:24



anos | Out 2015 | Mensagens: 1126 | Carapicuíba - SP



"... que terminou com vitória histórica do Patriots sobre o Falcon... "



Poderiam repetir a frase alterando: "... que terminou com vitória histórica do Esporte Interativo sobre a ESPN..."



Poderiam repetir a frase alterando: "... que terminou com vitória histórica do Esporte Interativo sobre a ESPN..."





Ademir em Hoje, 14:19



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2676 | Paranavaí - PR



CyberBattery , É lógico que um evento com público no mundo inteiro vai ter mais audiência numa emissora com sinal aberto.



Se a disputa fosse entre a ESPN e EIMAX (cujo sinal também é restrito), a disputa seria mais justa.

















