Obra de Alexandre de Moraes tem trechos copiados de livro espanhol

Moraes acaba de ser indicado pelo presidente Michel Temer para uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal), na vaga do ministro Teori Zavascki, morto num desastre aéreo em janeiro.



Publicado originalmente em 1997 e já em sua 11ª edição, "Direitos Humanos Fundamentais" reproduz, sem o devido crédito e sem informar de que se trata de uma citação, passagens de "Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales", de Rubio Llorente, publicado em 1995 pela editora espanhola Ariel.



A obra espanhola é listada, entre dezenas de outras, na bibliografia do livro de Moraes.



Por meio de sua assessoria, o ministro disse que "todas as citações do livro constam da bibliografia anexa à publicação"



Os trechos reproduzidos por Moraes estão em passagens que tratam da dignidade humana e do princípio da igualdade.



