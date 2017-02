Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Você é a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento ?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 82 visitas.





Você é a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento ? Sou favorável ao Estatuto do Desarmamento 0.00% Sou contra o Estatuto do Desarmamento 100.00%

Larry.Tate em Ontem, 21:42



anos | Out 2007 | Mensagens: 1702 | São Paulo - SP



A greve da polícia militar instaurou o caos no estado do Espirito Santo. A população está acuda pelos criminosos, impedida de sair de casa e de se defender.



Os criminosos possuem armas, o cidadão de bem é proibido de ter uma arma para defender o seu próprio lar.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído