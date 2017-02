Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Goleiro sobrevivente da Chapecoense é destaque na Globo e Record neste sábado

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 135 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 21:50 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23595 | Redação





Goleiro sobrevivente da Chapecoense é destaque na Globo e Record neste sábado (Divulgação) Goleiro sobrevivente da Chapecoense é destaque na Globo e Record neste sábado (Divulgação)

O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo com a equipe do Chapecoense, poderá ser visto em duas das principais emissoras abertas no país neste sábado, dia 11 de fevereiro.



O público poderá conferir sua participação no Esporte Fantástico , a partir das 10h15, na Record TV . A atração exibe entrevista especial com o ex-goleiro. Em recuperação, ele faz planos para o futuro, na vida profissional e pessoal. E revela à atração: “ Devo casar em breve, mas ainda não decidimos a data. Talvez daqui a quatro ou cinco meses ”.



Mais tarde o ex-goleiro participa do programa Altas Horas , da Globo . “ Vamos, vamos, Chape! ” é o hino que uniu o Brasil em novembro do ano passado e une espontaneamente toda a plateia do ‘Altas Horas’ deste sábado, dia 11, com a chegada do goleiro Jackson Follmann à arena de Serginho Groisman. Antes mesmo de ligarem as câmeras para o início do programa, o público já homenageava o atleta, sobrevivente de uma das maiores tragédias do esporte mundial.



Ao longo de sua participação, ele responde às perguntas do apresentador, de Patrícia Poeta, também convidada da noite, e de jovens presentes na plateia. Durante o processo de recuperação, Follmann destaca o carinho que recebe das pessoas e mostra uma companheira assídua desde os primeiros dias no hospital: uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida. Pertencente à avó, o objeto foi levado pelos pais até a Colômbia, alguns dias depois do acidente, e a partir de então, encontrou lugar na cabeceira da cama de Jackson. Com os pais e a noiva assistindo da plateia, o atleta relata os momentos antes da tragédia e de como enxerga a vida agora: “ Para mim é difícil, tudo o que tenho hoje é graças ao futebol. Nunca vou largar o esporte. ” O goleiro Jackson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo com a equipe do Chapecoense, poderá ser visto em duas das principais emissoras abertas no país neste sábado, dia 11 de fevereiro.O público poderá conferir sua participação no, a partir das 10h15, na. A atração exibe entrevista especial com o ex-goleiro. Em recuperação, ele faz planos para o futuro, na vida profissional e pessoal. E revela à atração: “”.Mais tarde o ex-goleiro participa do programa, da. “” é o hino que uniu o Brasil em novembro do ano passado e une espontaneamente toda a plateia do ‘Altas Horas’ deste sábado, dia 11, com a chegada do goleiro Jackson Follmann à arena de Serginho Groisman. Antes mesmo de ligarem as câmeras para o início do programa, o público já homenageava o atleta, sobrevivente de uma das maiores tragédias do esporte mundial.Ao longo de sua participação, ele responde às perguntas do apresentador, de Patrícia Poeta, também convidada da noite, e de jovens presentes na plateia. Durante o processo de recuperação, Follmann destaca o carinho que recebe das pessoas e mostra uma companheira assídua desde os primeiros dias no hospital: uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida. Pertencente à avó, o objeto foi levado pelos pais até a Colômbia, alguns dias depois do acidente, e a partir de então, encontrou lugar na cabeceira da cama de Jackson. Com os pais e a noiva assistindo da plateia, o atleta relata os momentos antes da tragédia e de como enxerga a vida agora: “























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído