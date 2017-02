Você está lendo um tópico

Canal Max estreia o documentário "Cidade Cinza" neste sábado

O canal de televisão por assinatura MAX exibe o documentário Cidade Cinza neste sábado, dia 11, às 20h. Dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, o filme propõe uma importante discussão sobre arte urbana, com depoimentos de Finok, OSGEMEOS, Ise, Nunca, Zefix e Nina. Eles colorem a cidade com grafites e se manifestam contra as autoridades que apagam suas obras com a cor do cimento.



Inicialmente, o documentário queria registrar a história de grandes artistas de rua. Mas, ao observar a cidade sob a ótica do grafite, o filme encontrou outro personagem muito importante: São Paulo. A política pública e cultural desta metrópole é colocada em questão pelos artistas.



Com trilha de sonora de Criolo e Daniel Ganjaman, a obra acompanha a pintura de um enorme mural que foi apagado na cidade e aborda a relação dos grafiteiros com o movimento hip-hop.























