Netflix define data de estreia da nova série Girlboss

Netflix define data de estreia da nova série Girlboss (Divulgação)

Inspirada em um dos livros mais vendidos no topo da lista do New York Times, #Girlboss , de Sophia Amoruso - fundadora da marca de moda Nasty Gal -, a série de 13 episódios Girlboss ganha data de estreia na Netflix : dia 21 de abril de 2017.



Girlboss é centrada em Amoruso (Britt Robertson), que começou a vender roupas customizadas no eBay e, com a idade de 28 anos, havia construído um multi-milionário império da moda, a Nasty Gal. Girlboss tem como criadora e produtora executiva Kay Cannon (A Escolha Perfeita 1& 2, 30 Rock), também showrunner da série.



Girlboss é estrelada por Britt Robertson (Sophia), Ellie Reed (Annie), Alphonso McAuley (Dax), Johnny Simmons (Shane) e Dean Norris (Jay).























