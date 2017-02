Você está lendo um tópico

MTV anuncia segunda temporada de Catfish Brasil

A MTV acaba de confirmar a produção da 2ª temporada do reality show ‘ Catfish Brasil ’. Os apresentadores Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha voltam, em oito episódios inéditos, para desvendar os maiores mistérios dos relacionamentos que nasceram na internet – e de lá nunca saíram.



“ A primeira temporada teve grande repercussão. O brasileiro é um dos públicos mais intensos – também nas redes sociais – e este programa reflete o que muitos, muitos jovens enfrentam em suas vidas ”, explica Tiago Worcman, Vice-Presidente Sênior de programação e conteúdo da MTV na América Latina. “ E por isso a MTV busca uma programação com a qual a audiência se identifique ”.



Em cada episódio, Ciro e Ricardo mergulham em uma nova aventura para ajudar uma pessoa apaixonada a descobrir a verdade sobre seu parceiro(a). A ideia é investigar e ajudar quem pode ter sido enganado a desvendar mentiras e verdades sobre seu relacionamento online.



As gravações começam em março e a estreia está prevista para o segundo semestre de 2017. Aos interessados em contar suas respectivas histórias na tentativa de participar do programa, as inscrições já estão abertas pelo site do canal: mtv.com.br/catfish-brasil.























