Você está lendo um tópico

Televisão

Silvio Santos traz ‘Show do Milhão’ de volta, mas só com crianças

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 89 visitas.





Ricardo em Hoje, 00:53 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5207 | Pontes e Lacerda-MT



Silvio Santos traz ‘Show do Milhão’ de volta, mas só com crianças



Fonte:



Nesta quinta-feira, 9, telespectadores do SBT foram surpreendidos com o anúncio da volta do programa "Show do Milhão". Muita gente no próprio SBT também foi.



Fenômeno de audiência, o quiz show semanal de Silvio Santos trazia uma disputa de perguntas e respostas valendo um prêmio de até R$ 1 milhão.



A primeira edição da atração ficou no ar de 1999 a 2003. O programa voltou em 2009, mas logo saiu do ar novamente.



Fazia um certo tempo que SS pensava em ressuscitar a atração.



O "Show do Milhão" então logo estará de volta, mas, desta vez, somente crianças com até 12 anos poderão participar.



Já é possível fazer inscrições no site do SBT. Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimene...-so-com-criancas/ Nesta quinta-feira, 9, telespectadores do SBT foram surpreendidos com o anúncio da volta do programa "Show do Milhão". Muita gente no próprio SBT também foi.Fenômeno de audiência, o quiz show semanal de Silvio Santos trazia uma disputa de perguntas e respostas valendo um prêmio de até R$ 1 milhão.A primeira edição da atração ficou no ar de 1999 a 2003. O programa voltou em 2009, mas logo saiu do ar novamente.Fazia um certo tempo que SS pensava em ressuscitar a atração.O "Show do Milhão" então logo estará de volta, mas, desta vez, somente crianças com até 12 anos poderão participar.Já é possível fazer inscrições no site do SBT.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído