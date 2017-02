Você está lendo um tópico

Mara é desrespeitada e chamada de ‘velha’ por companheiro de emissora

Ricardo em Hoje, 00:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5207 | Pontes e Lacerda-MT



Mara é desrespeitada e chamada de ‘velha’ por companheiro de emissora



Mara realmente não se cansa de "causar".



Ela não poupa nem OS companheiros de SBT. Dias atrás, Mara resolveu criticar o apresentador Sikêra Júnior, que apresenta o policialesco "Plantão Alagoas", na TV Ponta Verde, afiliada do SBT.



Sikêra, que fala muita bobagens e gosta de fazer palhaçada no ar, sofreu um infarto e ficou afastado de seu programa por alguns dias. Na volta, fez um piada de gosto duvidoso. Surgiu dentro de um caixão ao som da marcha fúnebre.



Mara não gostou e detonou o colega no " Fofocalizando ", do SBT.



“Que mau gosto. Pode ser companheiro, colega dessa emissora, a gente tá aqui pra falar. Ô cara de mau gosto", disse ela.



Só que Mara mexeu com a cobra errada. Ontem (8), Sikêra Júnior rebateu a crítica de Mara pegando pesado com a apresentadora.



quantum em Hoje, 01:57



anos | Jan 2012 | Mensagens: 223 | São Paulo - SP



Sikera Jr é mito, tinha que ter um programa em rede nacional.





nelsonme em Hoje, 07:52



anos | Fev 2006 | Mensagens: 260 | Itapetininga - SP



Ser chamado de velho não é desrespeito é apenas realidade da vida para todos nós, para mim é até elogio , pois quantos não conseguiram chegar a esta fase e pararam no caminho.

















