Gentili vai deixar convidados de porre no programa

Papo de bêbado não pode ser levado a sério. No "The Noite", de Danilo Gentili, histórias contadas por gente embriagada serão um novo quadro na atração do SBT.



Trata-se do formato "Drunk History" (História de Bêbado), do canal Comedy Central, que ganhará um versão brasileira em um parceria do SBT e Viacom.



Em "Drunk History Brasil – O Lado Embrigado da História", um artista convidado é embriagado pela produção do programa e, depois de vários drinks, passa a contar a sua versão de um fato histórico. Enquanto isso, um grupo de atores interpreta a narrativa do pé de cana convidado, seguindo a linha de raciocínio, ao a falta do mesmo.



Vale tudo para ficar de porre, whisky, cachaça, rum, gim...



As histórias são curtinhas. Pois bêbado não consegue lembrar de muita coisa, certo?



Todas as histórias são baseadas em fatos reais no Brasil. No entanto, as livres interpretações, falta de informação e consequência do consumo elevado de álcool podem mudar algumas coisinhas.



