Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Câmara anula doação de aviões da FAB a Moçambique acertada no governo Dilma

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 53 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 08:04



anos | Nov 2007 | Mensagens: 898 | Vila Velha - ES





Para que doação fosse efetivada, Congresso precisava aprová-la, mas, em agosto do ano passado, governo Temer pediu arquivamento do projeto.



A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (8), por 271 votos a 93, a retirada de tramitação de um projeto que previa a doação de três aeronaves da Força Aérea, modelo Tucano, a Moçambique.

A doação foi acertada em 2013, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, mas, para ser efetivada, precisava da aprovação do Congresso.

À época, o Poder Executivo argumentou que a doação reforçaria o bom relacionamento entre Brasil e Moçambique.

Em agosto do ano passado, porém, quando Michel Temer exercia a função de presidente em exercício, o Palácio do Planalto encaminhou um pedido ao Congresso para que tramitação do projeto fosse desconsiderada.

No pedido, o governo Temer justificou que, diante da demora na tramitação do pedido, houve uma solicitação de reavaliação da doação ainda na gestão de Dilma.

À época, o Planalto também argumentou que a doação impactaria de forma negativa na frota da Força Aérea Brasileira.



http://g1.globo.com/politica/noticia/camara-anu...ampaign=share-bar Câmara anula doação de aviões da FAB a Moçambique acertada no governo DilmaPara que doação fosse efetivada, Congresso precisava aprová-la, mas, em agosto do ano passado, governo Temer pediu arquivamento do projeto.A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (8), por 271 votos a 93, a retirada de tramitação de um projeto que previa a doação de três aeronaves da Força Aérea, modelo Tucano, a Moçambique.A doação foi acertada em 2013, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, mas, para ser efetivada, precisava da aprovação do Congresso.À época, o Poder Executivo argumentou que a doação reforçaria o bom relacionamento entre Brasil e Moçambique.Em agosto do ano passado, porém, quando Michel Temer exercia a função de presidente em exercício, o Palácio do Planalto encaminhou um pedido ao Congresso para que tramitação do projeto fosse desconsiderada.No pedido, o governo Temer justificou que, diante da demora na tramitação do pedido, houve uma solicitação de reavaliação da doação ainda na gestão de Dilma.À época, o Planalto também argumentou que a doação impactaria de forma negativa na frota da Força Aérea Brasileira.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído