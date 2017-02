Você está lendo um tópico

Canais FOX retornam com episódios inéditos de "The Walking Dead"

Neste domingo (12), os canais FOX e FOX Action estreiam a segunda parte da sétima temporada do seriado " The Walking Dead ". O episódio será exibido na mesma noite que nos Estados Unidos.



Com excelentes resultados de audiência na região, a nova temporada encontrou o grupo dividido, quebrado e forçado pelo sanguinário Negan (Jeffrey Dean Morgan) e seus “salvadores” a fazerem suas vontades e brutalmente convencidos a viverem sob suas regras. No entanto, no último episódio da primeira parte, Rick (Andrew Lincoln), Michonne (Danai Gurira), Carl (Chandler Riggs), Rosita (Christian Serratos) e Tara (Alanna Masterson) se reunirão para planejarem um contra-ataque tão desejado com Maggie (Laureen Cohan), Sasha (Sonequa Martin-Green), Enid (Katelyn Nacon) e para sua surpresa, também com Daryl (Norman Reedus) e Jesus (Tom Payne).



Nesta esta segunda entrega, que terá oito novos episódios, o grupo se prepara para a guerra, coletando suprimentos e recrutando pessoas para vencerem Negan de uma vez por todas. Porém, descobrirão mais uma vez, que o mundo era muito maior do que haviam visto até então. Seu propósito em comum: derrotar a Negan , não será fácil e a vitória irá requerer mais que os sobreviventes de Alexandria, será preciso contar com as pessoas do The Kingdom e de Hilltop, mas, assim como Rick, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) não querem derramar sangue. Convencê-los do contrário, irá requerer mais que discurso de sua parte.



